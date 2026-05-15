دماء فوق مسرح الجريمة.. إحالة 7 سودانيين للجنايات لإنهاء حياة بلدياتهم في عين شمس

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة 7 متهمين من السودان إلي محكمة الجنايات لاتهامه بقتل مواطن من جنسيتهم بمنطقة عين شمس

نص أمر الإحالة

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين ضربوا الأول المجنى علي عمداً من غير سبق إصرار أو ترصعة بأنه وبناء على مشاجرة نشبت فيما بينهم فما كان من المتهم إلا أن سدد له طعنة استقرت في صدر المجنى عليه، مستخدماً سلاح أبيض سكين تالي الوصف ، محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن أفضى إلى موته ، وذلك حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره وتقوية عزيمته على النحو الوارد بالأوراق

أحدث الثاني جرحاً بالمجنى عليه داو اكول داو نشأ عنه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالاوراق وكان ذلك باستخدام سلاح أبيض -تالى الوصف. حازوا أحرزوا سلاح أبيض "سكين" بدون ترخيص من الجهات المختصة.