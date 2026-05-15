انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الأطفال بمستشفى كفر الشيخ العام| صور

شهدت نقابة الأطباء بكفر الشيخ، اليوم، انعقاد فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لقسم الأطفال بمستشفى كفر الشيخ العام تحت عنوان "Update in Pediatrics".

جاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وبإشراف وحضور الدكتور محمد العدولي، مدير الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية، والدكتور حسين عبد الرازق، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

حضر الفعاليات الدكتور أحمد الجنزوري، نقيب أطباء كفر الشيخ، والدكتور أسامة العجمي، أستاذ ورئيس قسم الأطفال بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، إلى جانب لفيف من القيادات الطبية بالمحافظة.

وناقش المؤتمر، خلال جلساته العلمية، الأبحاث الحديثة في مجالات طب الأطفال المختلفة، وفي مقدمتها أمراض صدر الأطفال، وأمراض دم الأطفال، والأمراض العصبية، وغيرها من التخصصات الدقيقة.

وأوضح الدكتور علي فيوض، الرئيس الشرفي للمؤتمر، أن الفعاليات شهدت حضورًا كثيفًا وإقبالًا كبيرًا من شباب الأطباء العاملين بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة، والذين حرصوا على المشاركة للاطلاع على أحدث العلاجات والبروتوكولات الطبية المعتمدة عالميًا.

من جانبه، أعرب الدكتور إيهاب سعد، رئيس قسم الأطفال بالمستشفى، عن اعتزازه بنجاح المؤتمر في عامه الثاني على التوالي، مؤكدًا أنه حقق طفرة ونجاحًا يفوق العام الماضي، مما يعكس الشغف المستمر لدى الأطباء لتطوير مهاراتهم ومواكبة الطفرة العلمية المستمرة في هذا التخصص الإنساني الصعب.

في سياق متصل، أعلن الدكتور حازم الجمل، الطبيب المقيم بقسم الأطفال والأمين المساعد لصندوق نقابة الأطباء بكفر الشيخ، عن حزمة التوصيات التي في مقدمتها التأكيد على التحديث المستمر للمعرفة الطبية، والالتزام الصارم بأحدث بروتوكولات تشخيص وعلاج الأطفال وحديثي الولادة.

وشددت التوصيات على ضرورة التوسع في دعم التدريب العملي وبرامج التعليم الطبي المستمر الموجهة للأطباء المقيمين وشباب الخريجين لرفع كفاءة المنظومة الصحية، مع تعزيز آليات الكشف المبكر والتدخل السريع في الحالات الحرجة لما لها من أثر بالغ في تحسين نسب الشفاء وتقليل المضاعفات، فضلًا عن تشجيع الأبحاث العلمية المشتركة بين التخصصات المختلفة للوصول إلى رعاية متكاملة.

واختتم المؤتمر فعالياته بمناقشة حالة مرضية واقعية ومعقدة من داخل العناية المركزة للأطفال بالمستشفى العام، لإتاحة تبادل الرؤى والخبرات التطبيقية بين الحضور.