الهند: ولاية كارناتاكا تلغي رسميًا حظر الحجاب في المؤسسات التعليمية

ألغت حكومة ولاية "كارناتاكا" الهندية رسميًا قرار حظر ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية، منهيةً بذلك عامين من الجدل السياسي والقانوني الذي رافق القرار منذ فرضه من قِبل حكومة حزب "بهاراتيا جاناتا" السابقة عام 2022.

وجاء التوجيه الجديد الصادر عن حكومة حزب "المؤتمر الوطني الهندي" الحالي ليسمح للطالبات بارتداء الحجاب، إلى جانب رموز دينية أخرى تابعة لديانات مختلفة، داخل المدارس والكليات الحكومية والخاصة والمدعومة من الدولة، شريطة عدم الإخلال بالنظام العام أو بالزي الموحد الأساسي.

حق الفتيات في التعليم

ويُمثل هذا القرار تحولاً سياسيًا واجتماعيًا بارزًا في الولاية؛ حيث لاقت الخطوة ترحيبًا واسعًا من المنظمات الإسلامية والحقوقية التي اعتبرتها انتصارًا لحرية المعتقد وحق الفتيات في مواصلة تعليمهن دون التخلي عن هويتهن الدينية.

وفي المقابل، يُتوقع أن يثير القرار موجة من الاعتراضات من قِبل الجماعات القومية الهندوسية والتيارات التي تطالب بالتشدد في تطبيق علمانية الزي الموحد داخل الحرم التعليمي، مما يعكس استمرار التنافس الحزبي بين "المؤتمر" و"بهاراتيا جاناتا" حول قضايا الهوية والأقليات.

ويرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن إلغاء الحظر يشكل نقطة تحول دقيقة في مسار الحريات الدينية، ويمهد الطريق أمام الطالبات المسلمات لمرحلة جديدة تضمن كفالة حقهن في التعليم دون التخلي عن قناعاتهن الدينية أو هويتهن الثقافية.