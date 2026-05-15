منتصف التعاملات.. آخر تحديث لسعر العملات الأجنبية الدولار والإسترليني ثابتان

استقر سعر العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 15-5-2026، داخل السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية اليوم

وسجل سعر العملات الأجنبية ثابتاً في مواجهة الجنيه بدون تغيير منذ آخر يوم عمل له في البنوك مساء أمس وحتي اليوم.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار 52.83 جنيها للشراء و 52.97 جنيها للبيع.

سعر اليورو اليوم

وبلغ سعر اليورو 61.85 جنيها للشراء و 62.02 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلي 71.38 جنيها للشراء و 71.57 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

وبلغ سعر الدولار الكندي 38.5 جنيها للشراء و 38.61 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي اليوم

وصل سعر الكرون الدنماركي إلى 8.72 جنيها للشراء و 8.3 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي اليوم

بلغ سعر الكرون النرويجي نحو 5.72 جنيها للشراء و 5.75 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي اليوم

وبلغ سعر الكرون السويدي نحو 5.66 جنيها للشراء و5.68 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم

سجل سعر الفرنك السويسري نحو 67.56 جنيها للشراء و 67.75 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 33.45 جنيها للشراء و 33.54 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي إلي38.24 جنيها للشراء و38.36 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني 7.78 جنيها للشراء و 7.8 جنيها للبيع.