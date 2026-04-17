ثابتة في السوق | سعر العملات الأجنبية مساء اليوم .. اِعرف الدولار واليورو

شهد سعر العملات الأجنبية استقرارًأ مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 17-4-2026 على مستوى الجهاز المصرفي.
سعر العملات الأجنبية
بلغ متوسط سعر العملات الأجنبية وفقًا لآخر تداول داخل البنك المركزي المصري.
سعر الدولار
بلغ سعر الدولار 51.75 جنيهًأ للشراء و 51.88 جنيهًا للبيع.
سعر اليورو
بلغ سعر اليورو 60.97 جنيهًا للشراء و 61.14 جنيهًا للبيع.
الجنيه الإسترليني
بلغ سعر الجنيه الإسترليني 70.1جنيهًا للشراء و 70.3 جنيهًا للبيع.
الدولار الكندي
بلغ سعر الدولار الكندي 37.7 جنيهًا للشراء و 37.8 جنيهًا للبيع
الكرون الدنماركي
وصل سعر الكرون الدنماركي 8.15 جنيهًا للشراء و 8.18 جنيهًا للبيع.
الكرون النرويجي
وصل سعر الكرون النرويجي 5.51 جنيهًا للشراء و 5.53 جنيهًا للبيع.
الكرون السويدي
سجل سعر الكرون السويدي 66.05 جنيهًا للشراء و 66.25 جنيهًا للبيع.
الفرنك السويسري
بلغ سعر الفرنك السويسري5.64 جنيهًا للشراء و 5.65 جنيهًا للبيع.
الـ100 ين ياباني
بلغ متوسط سعر الـ100 ين ياباني 32.55 جنيهًا للشراء و 32.64 جنيهًا للبيع.
الدولار الإسترالي
وصل سعر الدولار الإسترالي 37.12 جنيهًا للشراء و37.22 جنيهًا للبيع.
اليوان الصيني
وصل متوسط سعر اليوان الصيني 7.58 جنيًها للشراء و 7.6 جنيهًا للبيع.