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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"كوتي".. أحمد سعد يطلق أولى أغنيات الألبوم الفرفوش

احمد سعد
احمد سعد
تقى الجيزاوي

أطلق النجم أحمد سعد قبل قليل أغنية "كوتي" وهي الأغنية الأولى من "الألبوم الفرفوش" الذي  يطلقه على مدار اليوم، بواقع خمس أغنيات.

أغنية كوتي من كلمات الشاعر الغنائي حسين خالد، ومن ألحان قصي، وتوزيع كلوبيكس وميكس وماستر هاني محروس، وتميزت كلمات الأغنية بالرشاقة لتناسب أجواء الألبوم الجديد.

وبأجواء مبهجة، صور أحمد سعد الأغنية على طريقة الفيديو كليب بأسلوب مبتكر مع استخدام الجرافيكس بشكل يناسب الأجواء المنعشة التي يطلقها الألبوم.

ويضم الألبوم الجديد 5 أغنيات هي "كوتي وجوزها وخبر عاجل وأوبا وورد" ويطلقها سعد عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

*كلمات أغنية كوتي*


أنا أبان من برايا ثابت
وكاريزما وعيل چان 
واللي يشوفني يقول جامد
جامد وليه طلة جنان

ومحدش واخد باله 
أن أنا محتاج لحنان
حد يطبطب ويدلع 
ويهشك فيا كمان


نفسي حد يقولي يا كوتي 
أتضايق يلعب ف خدودي 
عشان طيب حظي النوتي 
بردو منصفنيش


نفسي حد يقولي يا دودو 
هو فين وأنا أشد خدوده 
امتى يتقالي يا كوتو موتو 
أصلي متقاليش


هو الكل بيتهشتك 
وأنا مش بتهشتك ليه 
حد هييجي يفهمني 
ولا أسأل شات چي بي تي


ملقتش اللي يدلعني 
باين حد مخبيه 
مكتوبلي ابقي وحيد يعني 
طب عارف نفسي ف ايه


نفسي حد يقولي يا كوتي 
أتضايق يلعب ف خدودي 
عشان طيب حظي النوتي 
بردو منصفنيش


نفسي حد يقولي يا دودو 
هو فين و أنا اشد خدودو 
امتي يتقالي يا كوتو موتو 
أصلي متقاليش
 

أحمد سعد أغنية كوتي الألبوم الفرفوش

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