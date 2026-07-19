نتنياهو يلوح بإلغاء الانتخابات التمهيدية في الليكود بسبب الأوضاع الأمنية

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إمكانية إلغاء الانتخابات التمهيدية داخل حزب الليكود، في حال لم تسمح الأوضاع الأمنية بإجرائها، مشيرًا إلى أن قائمة مرشحي الحزب للكنيست قد تُحدد حينها من خلال لجنة مختصة.



وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال اجتماع مغلق مع رؤساء بلديات من حزب الليكود، بعدما كان قد عارض في وقت سابق إجراء الانتخابات التمهيدية.

وأثارت تصريحاته انتقادات داخل الحزب، إذ اعتبرت مصادر في الليكود، في تصريحات لموقع "واي نت"، أن هذه الخطوة تمثل محاولة للضغط على اللجنة الدستورية للحزب لدفعها إلى اعتماد القرارات التي يطالب بها.

وفي السياق ذاته، تأجل مجددًا التصويت داخل مؤسسات الحزب على مقترح نتنياهو والوزير حاييم كاتس بشأن آلية حجز مقاعد في القائمة الانتخابية، ومن المتوقع أن يُجرى التصويت يوم الخميس المقبل، بعد سلسلة من التأجيلات.

وكانت محكمة الحزب قد قررت إعادة مناقشة المقترح، عقب اعتراضات أدت إلى إلغاء التصويت الذي كان مقررًا الأسبوع الماضي، لتبدأ إجراءات النظر فيه من جديد.

من جانبه، هاجم عضو الكنيست ديفيد بيتان المقترح، معتبرًا أنه يضر بالديمقراطية الداخلية في الحزب ويمنح رئيس الوزراء نفوذًا أكبر في تشكيل قائمة المرشحين، داعيًا أعضاء الحزب إلى رفضه والتوصل إلى صيغة توافقية تحفظ آليات الاختيار داخل الليكود.