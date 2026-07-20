نسخة من بعض.. كارمن سليمان تخطف الأنظار من حفل زفاف شقيقتها

احتفلت صانعة المحتوى فرح نوفل، شقيقة الفنانة كارمن سليمان، بحفل زفافها في أجواء عائلية دافئة، اقتصر على حضور أفراد الأسرة وعدد من الأصدقاء المقربين.

تفاصيل إطلالة كارمن سليمان فى حفل زفاف شقيقتها..



وظهرت كارمن سليمان، بفستان باللون الاصفر الفاتح اللامع ،واتسم بستايل الحمالات .

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

وحرصت كارمن سليمان على مشاركة جمهورها جانبًا من أجواء الحفل، حيث نشرت عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” صورة ومقطع فيديو من الاحتفال، ظهرت خلالهما العروس بفستان الزفاف وسط أجواء مبهجة، تخللتها الزغاريد واحتفالات العائلة.



