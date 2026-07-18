إطلالة رياضية.. منة عرفة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة منة عرفة، صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تفاصيل إطلالة منة عرفة

وظهرت منة عرفة، مرتديه بنطال رياضي باللون الاسود، ونسقت معه توب مكشوف البطن بنفس اللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت منة عرفة، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد منة عرفة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة منة عرفة