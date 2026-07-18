كاتب: صندوق تطوير التعليم يطلق مبادرة جديدة لاكتشاف ميول الطلاب وتوجيههم

قال رفعت فياض، مدير تحرير جريدة «أخبار اليوم»، إن صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء يواصل جهوده لتطوير منظومة التعليم في مصر، سواء التعليم العام أو الفني أو الجامعي، من خلال مبادرات تستهدف إعداد الطلاب وتأهيلهم لاختيار المسار الدراسي المناسب لقدراتهم.

وأوضح فياض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المبادرة الجديدة تعتمد على تهيئة طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية لاختيار التخصصات التي تتوافق مع إمكانياتهم وميولهم، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات تعليمية أكثر دقة.

وأضاف أن المبادرة ستبدأ اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، من خلال اختبارات أعدها مجموعة من الخبراء المتخصصين في قياس قدرات الطلاب ورغباتهم، بهدف توجيههم نحو التخصصات التي تناسب إمكانياتهم.

وأشار إلى أن هذه الاختبارات لن تكون إلزامية، وإنما تهدف إلى التعرف على ميول الطالب وقدراته الحقيقية أثناء الدراسة، بما يشبه الأنظمة المطبقة في المدارس الدولية، التي تعتمد على اكتشاف قدرات الطلاب مبكرًا وتوجيههم إلى المسارات التعليمية الأكثر ملاءمة لهم.

وأكد رفعت فياض أن المبادرة تمثل خطوة مهمة لدعم تطوير التعليم وربط اختيارات الطلاب بقدراتهم الفعلية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل مستقبلًا.