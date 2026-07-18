بعد اجتياز معايير الجودة.. اعتماد 17 مؤسسة تعليمية في أسوان

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أن المحافظة تواصل تحقيق خطوات متقدمة فى تطوير المنظومة التعليمية ، وذلك عقب صدور قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد رقم (226) بتاريخ 30/6/2026، والمتضمن اعتماد 17 مؤسسة تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان ، بعد إجتيازها جميع معايير الجودة والإعتماد المؤسسى والتعليمى.

إشادة بدعم وزارة التربية والتعليم وهيئة الجودة

وأعرب المهندس عمرو لاشين عن خالص شكره وتقديره إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الوزير السيد محمد عبد اللطيف ، لما تقدمه من دعم مستمر لتطوير المنظومة التعليمية ورفع جودة الخدمات التعليمية بالمحافظات .

كما وجه الشكر إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد برئاسة مجلس الوزراء، وبإشراف ومتابعة من الدكتورة أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعى ، مثمناً الجهود الكبيرة التى تبذلها الهيئة فى نشر ثقافة الجودة والإعتماد بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بأسوان بقيادة الدكتور ربيع أبو يوسف ، وأيضاً الدكتور أحمد حامد مدير إدارة الجودة بالمديرية بما يسهم فى الإرتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية وتحسين مخرجات العملية التعليمية .

تطوير التعليم لبناء الإنسان

وأكد محافظ أسوان أن إعتماد هذا العدد من المؤسسات التعليمية يعكس نجاح جهود الدولة فى تطبيق معايير الجودة داخل المدارس، ويؤكد أن التعليم يمثل أحد أهم محاور بناء الإنسان، وهو ما يحظى بإهتمام كبير من القيادة السياسية، مشيراً إلى أن المحافظة تولى أولوية قصوى لدعم العملية التعليمية، وتحسين البيئة المدرسية، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب والمعلمين، بما يحقق التنمية المستدامة ويواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

تكامل الجهود لتحقيق الجودة والإعتماد

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للتعاون والتنسيق المستمر بين محافظة أسوان ومديرية التربية والتعليم، والجهود المتميزة التى بذلتها إدارة قياس الجودة بالمديرية ، والإدارات التعليمية ، ومديرو المدارس ، وأعضاء هيئات التدريس والعاملون بالمؤسسات التعليمية ، حتى تمكنت المدارس من إستيفاء جميع متطلبات ومعايير الجودة والإعتماد وفقاً للمعايير القومية .

إنجاز جديد يعزز مسيرة التطوير

وأوضح المحافظ أن المؤسسات التعليمية التى حصلت على الإعتماد تضم عدداً من مدارس التعليم الأساسى ورياض الأطفال التابعة للإدارات التعليمية بإدفو وكوم أمبو وأسوان، بما يعكس نجاح خطة نشر ثقافة الجودة داخل المدارس ، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسى ، والإرتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة.

إستمرار دعم منظومة التعليم

ووجه المهندس عمرو لاشين إلى مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لمديرية التربية والتعليم، وتشجيع المدارس على التقدم للإعتماد خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم فى زيادة أعداد المؤسسات التعليمية المعتمدة ، وترسيخ ثقافة الجودة والتطوير المستمر ، وتحقيق بيئة تعليمية حديثة تلبى تطلعات الطلاب وأولياء الأمور .

تواصل محافظة أسوان تنفيذ خططها لتطوير المنظومة التعليمية من خلال دعم نشر ثقافة الجودة والإعتماد ، وتعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، بما يسهم فى بناء أجيال أكثر تميزا ً، وتحسين مخرجات التعليم، وتحقيق مستهدفات رؤية أسوان 2040 ورؤية الدولة لبناء الإنسان المصرى .