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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر من استمرار الأجواء شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية خلال الفترة من السبت 18 يوليو وحتى الأربعاء 22 يوليو 2026، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة واستمرار تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات الوقائية خلال الأيام المقبلة وفقا لما رصدة صباح البلد.

طقس حار نهارًا ومائل للحرارة ليلًا

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد طقسًا مائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مع أجواء مائلة للحرارة ورطبة خلال فترات الليل.

الرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة في الظل، بفارق يتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية، وهو ما يزيد من الشعور بحرارة الطقس خاصة خلال ساعات الظهيرة.

شبورة مائية على الطرق صباحًا

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية يوميًا من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، مما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة.

نشاط للرياح وتحذيرات للمواطنين

ولفتت الهيئة إلى نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية يومي الثلاثاء 21 يوليو والأربعاء 22 يوليو على فترات متقطعة، مؤكدة أهمية متابعة النشرات الجوية الرسمية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه، خاصة مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة حتى نهاية الأسبوع.

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