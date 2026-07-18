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شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس السبت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس السبت

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تشهد البلاد اليوم السبت أجواءً شديدة الحرارة مصحوبة بارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، وسط تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، لما تسببه الرطوبة من زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

وأكدت الدكتورة منار غانم، نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس المتوقعة تستدعي اتخاذ المواطنين الإجراءات الوقائية اللازمة، خاصة مع استمرار الأجواء الحارة على معظم أنحاء الجمهورية.

أجواء شديدة الحرارة نهارًا ورطبة ليلًا

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أوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "MBC مصر"، أن الطقس سيكون شديد الحرارة ورطبًا خلال ساعات النهار على أغلب المحافظات، بينما يسود طقس حار على السواحل الشمالية.

وأضافت أن الأجواء ليلًا ستظل مائلة للحرارة ورطبة على معظم أنحاء الجمهورية، نتيجة استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الشعور بالحرارة حتى بعد غروب الشمس.

شبورة مائية على الطرق صباحًا

حالة الطقس اليوم

وأشارت نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تكوّن شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا في بعض المناطق، ما يتطلب من قائدي المركبات توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة حفاظًا على السلامة.

نشاط للرياح وتحسن نسبي على السواحل

وأوضحت غانم أن بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ستشهد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء نسبيًا في تلك المناطق، رغم استمرار الارتفاع في درجات الحرارة.

حالة البحرين ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس

وفيما يتعلق بحالة الملاحة البحرية، أكدت أن البحر المتوسط سيكون معتدلًا، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر ورياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر وخليج السويس خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر و1.75 متر، مع رياح شمالية غربية.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تسجل 36 درجة مئوية في القاهرة، و31 درجة بالإسكندرية، فيما تصل إلى 42 درجة في محافظتي قنا وأسوان، لتواصل محافظات جنوب الصعيد تسجيل أعلى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية.

الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين

واختتمت نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تصريحاتها بتوجيه عدد من الإرشادات للمواطنين، دعت خلالها إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، للحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

كما حذرت من الخروج خلال ساعات الذروة، الممتدة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، نظرًا لارتفاع معدلات الحرارة والرطوبة خلال هذه الفترة، وما قد يترتب عليها من إجهاد حراري أو التعرض لضربات الشمس.

نسب الرطوبة الطقس درجات الحرارة

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