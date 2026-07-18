الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين

أفادت وسائل إعلام رسمية ‌اليوم السبت نقلا عن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ⁠موقعا لتجمع طائرات حربية أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية ومركزا استخباراتيا في البحرين.

وقالت ‌ ⁠إنه استهدف رصيفا للتزود بالوقود للبحرية الأمريكية في ⁠ميناء الأحمدي ومركزا أمريكيا للإشارات ⁠والاتصالات في الكويت.

و بحسب التلفزيون الرسمي، توصف قاعدة الشيخ عيسى الجوية بأنها أحد أهم المراكز العملياتية واللوجستية للقوات الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة.

و من جانبها، أطلقت وزارة الداخلية البحرينية، صافرات الإنذار مجددًا، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالهدوء والتوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

وأكدت الوزارة، في بيان مقتضب، ضرورة التقيد بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظًا على سلامة الجميع، مشددة على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

