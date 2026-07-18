طهران تحت النار.. هجمات أمريكية متواصلة على السواحل الإيرانية ومضيق هرمز

شنت الولايات المتحدة غارات جوية على إيران لليلة السابعة على التوالي، مستهدفةً مجددًا المناطق الساحلية القريبة من الخليج العربي ومضيق هرمز، فضلًا عن البنية التحتية للنقل في المناطق الداخلية، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.



ووردت أنباء عن غارات جوية في وقت متأخر من مساء الجمعة وحتى فجر السبت على مدينة بندر عباس الساحلية، وجزيرتي قشم ولارك المجاورتين الواقعتين في مضيق هرمز، وفقا لما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

كما استهدفت الغارات جسورًا ونفقًا على طريق سريع يربط بندر عباس بمدينة حاجي آباد الواقعة في الداخل، بحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وشملت المناطق الأخرى المستهدفة الأهواز، وداراب، ويزد، وأمدية، ومحافظة بوشهر، بالإضافة إلى مناطق أخرى تقع في عمق البلاد.

ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق بشكل مستقل من مزاعم إيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) إن غاراتها استهدفت "مواقع مراقبة، وبنية تحتية لوجستية عسكرية، ومخازن أسلحة تحت الأرض، وقدرات بحرية".

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا بضرب جسور إيران ومحطات توليد الطاقة إذا لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات.