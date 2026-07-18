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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لليوم السابع على التوالي..الجيش الأمريكي يعلن إنهاء العمليات ضد إيران

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت القوات الأمريكية انتهاء الليلة السابعة على التوالي من الضربات ضد إيران في 17 يوليو عند الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
 

ووفق البيان الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) فقد استهدفت مواقع للمراقبة، وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية، ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة، وقدرات بحرية.

ووفق البيان ؛ فقد  استخدمت القوات الأمريكية طائرات مقاتلة وطائرات مُسيّرة وسفناً حربية، بالإضافة إلى أصول عسكرية أخرى.
 

وأشار البيان إلى ان القيادة المركزية الأمريكية تواصل  محاسبة إيران بناءً على توجيهات القائد العام مع فرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية.
 

وينتشر أكثر من 50 ألفاً من أفراد القوات الأمريكية في أنحاء الشرق الأوسط، وهم على أهبة الاستعداد واليقظة والجاهزية القتالية العالية.

الجيش الأمريكي إيران الموانئ الإيرانية القيادة المركزية الأمريكية

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