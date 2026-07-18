لليوم السابع على التوالي..الجيش الأمريكي يعلن إنهاء العمليات ضد إيران

أعلنت القوات الأمريكية انتهاء الليلة السابعة على التوالي من الضربات ضد إيران في 17 يوليو عند الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.



ووفق البيان الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) فقد استهدفت مواقع للمراقبة، وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية، ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة، وقدرات بحرية.

ووفق البيان ؛ فقد استخدمت القوات الأمريكية طائرات مقاتلة وطائرات مُسيّرة وسفناً حربية، بالإضافة إلى أصول عسكرية أخرى.



وأشار البيان إلى ان القيادة المركزية الأمريكية تواصل محاسبة إيران بناءً على توجيهات القائد العام مع فرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية.



وينتشر أكثر من 50 ألفاً من أفراد القوات الأمريكية في أنحاء الشرق الأوسط، وهم على أهبة الاستعداد واليقظة والجاهزية القتالية العالية.