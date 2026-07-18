اليوم.. انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل في المعاهد الأزهرية

تنطلق صباح اليوم السبت امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمعاهد الأزهرية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، وفق الجداول المعتمدة من الإدارة المركزية للامتحانات، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأنهى قطاع المعاهد الأزهرية جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق الامتحانات، من خلال تجهيز اللجان، والتأكيد على توافر المناخ الملائم لأداء الطلاب امتحاناتهم في هدوء وانتظام، إلى جانب التنسيق مع المناطق الأزهرية لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول، بما يضمن حسن انتظام العملية الامتحانية.

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن القطاع استكمل جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدور الثاني لصفوف النقل، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة امتحانية مستقرة تُمكّن الطلاب من أداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

وتستمر امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل حتى 28 يوليو الجاري، وفق الجداول المعلنة لكل مرحلة دراسية، مع استمرار المتابعة اليومية من قطاع المعاهد الأزهرية والمناطق الأزهرية؛ لضمان انتظام أعمال الامتحانات وتذليل أي معوقات قد تطرأ بما يحقق مصلحة الطلاب.

جداول امتحانات المعاهد الأزهرية

وأعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات شهادات القراءات، والنقل، ونقل معاهد البعوث للدور الثاني.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لأعمال امتحانات الدور الثاني، وفي ضوء الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب واستقرار العملية الامتحانية، أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن اعتماد ونشر جداول الامتحانات التالية:

جداول امتحانات شهادات القراءات (التجويد - العالية - التخصص).

جداول امتحانات النقل.

جداول امتحانات نقل معاهد البعوث الإسلامية.

وأكدت الإدارة المركزية أنه تم الإعداد للامتحانات برئاسة الشيخ حميد أبوعريضة، ضمن هذه الجداول بدقة وعناية فائقة؛ تنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف.

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