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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس منطقة الدقهلية يعلن ختام أعمال تصحيح الثانوية الأزهرية

رىيس المنطقة الأزهرية
رىيس المنطقة الأزهرية
همت الحسينى

أعلن فضيلة الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، انتهاء أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2025/2026م، بعد أن أنهى مركز تصحيح العلوم العربية بمعهد الإمام الشافعي أعماله، لتكتمل بذلك أعمال جميع مراكز التصحيح على مستوى المنطقة.

وخلال متابعته لمركز التصحيح منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، أكد فضيلته أن أعمال التصحيح أُنجزت في أجواء اتسمت بالدقة والانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأشاد رئيس المنطقة بما بذله القائمون على أعمال التصحيح من جهود مخلصة طوال الفترة الماضية، موجهًا الشكر إلى رؤساء مراكز التصحيح ومساعديهم، والمعلمين والإداريين والعمال، مؤكدًا أن روح التعاون والإخلاص التي تحلى بها الجميع كان لها بالغ الأثر في إنجاز المهمة بكفاءة واقتدار.

كما أعرب فضيلته عن تقديره لوفد الإشراف العام من الكنترول العام بقطاع المعاهد الأزهرية، مثمنًا متابعته المستمرة التي أسهمت في إحكام منظومة العمل وضمان الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات.


ولم يغفل رئيس المنطقة الدور البارز للأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، مقدمًا الشكر لرجال الشرطة وقياداتهم على جهودهم في تأمين أعمال الامتحانات والتصحيح، بما وفر بيئة آمنة ومنظمة أسهمت في نجاح المنظومة وخروجها بالصورة اللائقة بالأزهر الشريف.

واختتم فضيلة الشيخ مصباح العريف تصريحه بالتأكيد على أن نجاح أعمال التصحيح يعكس تكامل الجهود بين جميع الجهات المشاركة، متمنيًا لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق والنجاح، وأن تكلل جهودهم بنتائج طيبة تثمر عن مستقبل مشرق.

الدقهلية الأزهرية الثانوية الشيخ

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