محافظ الدقهلية يتابع الانتهاء من تطوير حديقة كوكب الشرق في السنبلاوين

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال الانتهاء من تطوير حديقة كوكب الشرق بمدينة السنبلاوين، مؤكدا أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة المحافظة الشاملة لتجميل جميع المراكز والمدن، وإنشاء حدائق عامة توفر متنفسا ترفيهيا للأسر في كل مركز.

وأوضح محافظ الدقهلية أن أعمال التطوير الجارية تهدف إلى إتاحة مساحات ترفيهية لأبناء السنبلاوين والمناطق المجاورة، مشددا على ضرورة أن يتم التنفيذ بأسلوب حضاري يليق بالمكان، مع توفير معايير الأمان ليتمكن المواطنون من قضاء أوقات ممتعة في بيئة آمنة.

ووجه المحافظ ، أحمد عرفه رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بالمتابعة اليومية لأعمال تطوير الحدائق، والانتهاء منها في أسرع وقت تمهيدا لافتتاحها ودخولها الخدمة، كما شدد على المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع المخلفات بشكل لحظي وفوري.

وقام رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، يرافقه محمود المتولي نائب رئيس المدينة، بالإشراف على أعمال الانتهاء من التطوير ورفع الكفاءة ومتابعة زراعة الأشجار والزهور وأعمال تطوير البوابات والمقاعد والحمامات، وتطوير الألعاب الموجودة وزيادتها لتلبية رغبات الأطفال وألعاب شبابيه لخدمة المترددين علي الحديقة، وتوفير متنزهات آمنة للأسر وأبنائهم، لتكون وجهة مثالية لقضاء الإجازات والأوقات الطيبة، في إطار خطة لإظهار الحديقة بالشكل اللائق بأبناء مركز ومدينة السنبلاوين.