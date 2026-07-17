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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حريق هائل بشونة كتان بسمنود .. والحماية المدنية تتدخل

حريق هائل بشونة كتان بسمنود
حريق هائل بشونة كتان بسمنود
الغربية أحمد علي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بشونة كتان تقع علي مساحة 10 قيراط بسبب ارتفاع الحرارة بعدما تم الدفع ب6 سيارات مطافىء وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية قبل امتداد النيران إلي المنازل المجاورة بقرية ميت هاشم بمركز سمنود وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران في ارض شونة كتان بنطاق قرية ميت هاشم بنطاق دائرة المركز.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك أمني عاجل 


وأفاد شهود عيان أن قوات الحماية المدنية نجحت بالتنسيق مع أهالي القرية في السيطرة على حريق في اقل من نصف ساعة تزامنا مع تصاعد الأدخنة إلي عنان السماء الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين خشية تعرض حياتهم للخطر الموت.

دون وقوع خسائر بشرية 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي أمني عاجل قوات الحماية المدنية إصابات وخسائر بشرية

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