طلع 25 جنيها.. الذهب يصعد بعد ساعات من تعاملات مساء اليوم

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 17-7-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية بمختلف الأعيرة الذهبية.
الذهب يصعد
وصعد سعر جرام الذهب 25 جنيها في المتوسط علي مستوى الأعيرة الذهبية .
آخر تحديث لسعر الذهب
سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 5820 جنيها .
سعر عيار 24
وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6651 جنيها للشراء و 6594 جنيها للبيع.
سعر عيار 22
وصل سعر عيار 22 نحو 6097 جنيها للشراء و 6044 جنيها للبيع.
سعر عيار 21
وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5820 جنيها للشراء و 5770 جنيها للبيع.
سعر عيار 18
وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4988 جنيها للشراء و 4945 جنيها للشراء.
سعر الجنيه الذهب
وصل سعر الجنيه الذهب 46.56 ألف جنيه للشراء و 46.16 جنيها للبيع.
سعر أوقية الذهب
وبلغ سعر أوقية الذهب 4004 دولار للشراء و 4003 دولار للبيع.