ممنوع تدخل لو مبتحبش الضحك.. سامح حسين يروج لمسرحية بوكس العيلة

روج الفنان سامح حسين، لعرض مسرحيته الجديدة «بوكس العيلة» من خلال منشور له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال رسالة طريفة وجهها إلى جمهوره.

وكتب سامح حسين، قائلا: «تحذير.. ممنوع تدخل بوكس العيلة لو مبتحبش الضحك، ومبتحبش المفاجآت، ومش بتحب تخرج مع العيلة.. أما لو بتحب الكوميديا الحقيقية، يبقى مستنيينك».

مسرحية بوكس العيلة

وتدور المسرحية فى إطار كوميدى، وهى من قصة وإخراج إسلام إمام، وتأليف أحمد الملوانى، وألحان يحيى نديم، وديكور حمدى عطية، وتصميم الاستعراضات ضياء شفيق، وأشعار طارق على، فيما يتولى سامح حسين إنتاج العمل.

أحدث أعمال سامح حسين

برنامج «بركة رمضان» الذي عُرض في موسم رمضان 2026 على قناة DMC، وقدم من خلاله محتوى إنساني واجتماعي يعتمد على تحقيق أحلام ومساعدة الأسر البسيطة.

برنامج «قطايف» والذي حقق انتشارًا واسعًا، وجرى عرضه على قنوات CBC وON والناس، وقدم خلاله سامح حسين محتوى يجمع بين الكوميديا والرسائل الاجتماعية والإنسانية.

المسلسل الإذاعي «رمضان أون لاين» عبر إذاعة الراديو 9090، وناقش بشكل كوميدي تأثير السوشيال ميديا والإنترنت على أجواء شهر رمضان والعلاقات الأسرية.

فيلم «استنساخ» ويُعد من أحدث أعماله السينمائية، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.