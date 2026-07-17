قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد صدور القانون رسميا .. استثناء أجهزة الأشعة السينية الطبية من زيادة رسوم المنشآت النووية
ولي أمر على فيس بوك: بنتي ماتت بسبب ضغوط امتحانات الثانوية العامة
غزة: استشهاد 8 أشخاص في هجوم لجيش الإحتلال على جنازة في النصيرات
ممنوع تدخل لو مبتحبش الضحك.. سامح حسين يروج لمسرحية بوكس العيلة
تقرير إيراني: الولايات المتحدة تهاجم ناقلة نفط فارغة في جزيرة خارك
مسؤولون أمريكيون: واشنطن تدرس استهداف المنشآت النووية الإيرانية مجددا
زلزال بقوة 7.4 درجة وتحذير من تسونامي على الحدود بين غواتيمالا والمكسيك
الرئيس الصيني يحث بكين وكمبوديا على المضي قدما بالصداقة الراسخة بين البلدين
قطر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها ودول خليجية.. وتؤكد حقها في الرد وفق القانون الدولي
الاحتياطي يتخطى 55 مليارًا.. مفاجأة في سعر الدولار بعد التراجع الأخير
طلع 25 جنيها.. الذهب يصعد بعد ساعات من تعاملات مساء اليوم
موسكو: الغرب يتهم روسيا دون دليل بتنفيذ أنشطة سيبرانية خبيثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد نجاح سارقلي قلبي .. وائل كفوري يواصل مفاجآته ويحدد موعد طرح أغنية "ما في غيرا"

النجم وائل كفوري
النجم وائل كفوري
أوركيد سامي

يستعد الفنان اللبناني وائل كفوري لإطلاق أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ما في غيرا"، مواصلًا نشاطه الفني خلال الفترة الحالية، بعد النجاح الكبير الذي حققته أحدث أغانيه، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مختلف المنصات الرقمية.

ويواصل كفوري الاعتماد على أسلوب تشويقي مميز في الترويج لأعماله الجديدة، من خلال الكشف التدريجي عن تفاصيل الأغنية وموعد طرحها، وهو النهج الذي أصبح يميّز حملاته الدعائية ويحقق تفاعلًا كبيرًا من جمهوره قبل كل إصدار.

ومن المقرر أن يطرح وائل كفوري أغنية "ما في غيرا" يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت بيروت، وسط حالة من الترقب بين محبيه الذين ينتظرون العمل الجديد، خاصة بعد النجاح اللافت الذي حققته أغنيتاه "شو مشتقلي" و"سارقلي قلبي"، واللتان تصدرتا قوائم الاستماع وحصدتا ملايين المشاهدات عبر المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويتعاون كفوري في الأغنية الجديدة مع الشاعر أحمد ماضي، بينما تحمل الألحان توقيع طارق أبو جودة، ويتولى عباس صباح توزيعها موسيقيًا، في تعاون جديد يجمع نخبة من صناع الموسيقى الذين قدموا مع كفوري عددًا من الأعمال الناجحة.

ويترقب جمهور وائل كفوري طرح الأغنية لمعرفة اللون الموسيقي الذي سيقدمه هذه المرة، خاصة أنه يحرص في كل عمل جديد على المزج بين الإحساس الرومانسي والأسلوب الموسيقي العصري، وهو ما ساهم في الحفاظ على مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي على مدار سنوات طويلة.

ويواصل وائل كفوري نشاطه الفني بإصدارات متتالية، في إطار خطة تهدف إلى تقديم أعمال جديدة بشكل مستمر، تلبية لتطلعات جمهوره الذي يحرص دائمًا على متابعة كل جديد يقدمه.

النجم وائل كفوري اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

سعر الذهب

الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17 يوليو.. كم سعر عيار 21؟

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

صرف مرتبات يوليو 2026.. المواعيد والزيادات والفئات المستحقة

الارجنتين

موعد مباراة نهائي كأس العالم بين الارجنتين وإسبانيا

ترشيحاتنا

اختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد التسجيل والتقدم لاختبارات القدرات

مرتبات شهر يوليو 2026

احسب مرتبك الجديد بعد الزيادة.. هؤلاء يحصلون على 9,500 جنيه الاثنين المقبل

تنسيق الصف الأول الثانوي

دليلك للتقديم.. انطلاق المرحلة الإلكترونية لتنسيق الصف الأول الثانوي 2027 اليوم

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع يوميا

فوائد مذهلة للنعناع
فوائد مذهلة للنعناع
فوائد مذهلة للنعناع

تظهر أثناء العمل.. علامة مبكرة لمرض الزهايمر قد تظهر قبل التشخيص بـ 15 عاما

علامة مبكرة للخرف قد تظهر قبل التشخيص بـ15 عامًا
علامة مبكرة للخرف قد تظهر قبل التشخيص بـ15 عامًا
علامة مبكرة للخرف قد تظهر قبل التشخيص بـ15 عامًا

تأثير البلوك في العلاقات العاطفية.. تعرف أضراره النفسية وكيفية التعامل معه

تأثير البلوك في العلاقات العاطفية
تأثير البلوك في العلاقات العاطفية
تأثير البلوك في العلاقات العاطفية

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

فيديو

شريف إكرامي

قرار عاجل من شريف إكرامي بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.. ماذا حدث؟

لافتة الارجنتين

لافتة واحدة تُشعل الجدل.. ماذا فعل لاعبو الأرجنتين بعد التأهل للنهائي؟

ميسي

سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد