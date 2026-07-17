بعد نجاح سارقلي قلبي .. وائل كفوري يواصل مفاجآته ويحدد موعد طرح أغنية "ما في غيرا"

يستعد الفنان اللبناني وائل كفوري لإطلاق أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ما في غيرا"، مواصلًا نشاطه الفني خلال الفترة الحالية، بعد النجاح الكبير الذي حققته أحدث أغانيه، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مختلف المنصات الرقمية.

ويواصل كفوري الاعتماد على أسلوب تشويقي مميز في الترويج لأعماله الجديدة، من خلال الكشف التدريجي عن تفاصيل الأغنية وموعد طرحها، وهو النهج الذي أصبح يميّز حملاته الدعائية ويحقق تفاعلًا كبيرًا من جمهوره قبل كل إصدار.

ومن المقرر أن يطرح وائل كفوري أغنية "ما في غيرا" يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت بيروت، وسط حالة من الترقب بين محبيه الذين ينتظرون العمل الجديد، خاصة بعد النجاح اللافت الذي حققته أغنيتاه "شو مشتقلي" و"سارقلي قلبي"، واللتان تصدرتا قوائم الاستماع وحصدتا ملايين المشاهدات عبر المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويتعاون كفوري في الأغنية الجديدة مع الشاعر أحمد ماضي، بينما تحمل الألحان توقيع طارق أبو جودة، ويتولى عباس صباح توزيعها موسيقيًا، في تعاون جديد يجمع نخبة من صناع الموسيقى الذين قدموا مع كفوري عددًا من الأعمال الناجحة.

ويترقب جمهور وائل كفوري طرح الأغنية لمعرفة اللون الموسيقي الذي سيقدمه هذه المرة، خاصة أنه يحرص في كل عمل جديد على المزج بين الإحساس الرومانسي والأسلوب الموسيقي العصري، وهو ما ساهم في الحفاظ على مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي على مدار سنوات طويلة.

ويواصل وائل كفوري نشاطه الفني بإصدارات متتالية، في إطار خطة تهدف إلى تقديم أعمال جديدة بشكل مستمر، تلبية لتطلعات جمهوره الذي يحرص دائمًا على متابعة كل جديد يقدمه.