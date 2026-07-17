القبض على المتهمين بالتشاجر بسلاح أبيض في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض بممارسة أعمال البلطجة والتعدي على آخر بالجيزة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بتاريخ 14 الجارى بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة بين طرف أول: (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة)، طرف ثان: (ميكانيكى – مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) ، لخلافات بينهما حول العمل قام على إثرها الأول بالتلويح بسلاح أبيض كان بحوزته.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم بإرشاد الأول ضبط (السلاح الأبيض المستخدم في التعدي)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتبادلا الإتهامات فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





