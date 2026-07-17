قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رطوبة 95%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من حر الأسبوع المقبل
4 خطوات تحمي منزلك من حشرات الصيف.. خبيرة تقدم حلولًا طبيعية بدل المبيدات
لأول مرة في التاريخ.. فيفا يمنح بطل كأس العالم خواتم ذهبية مرصعة بالألماس
رابطة الأندية تنسق مع حسام حسن لحسم فترات التوقف الدولي في الموسم الجديد
ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة تبادلية محتملة بين الأهلي وزد
بعد سؤال "صدى البلد".. وزارة التموين تفحص تظلمات البطاقات المتوقفة بسبب المدارس الخاصة
إقليم كردستان يعلن إسقاط 8 طائرات مسيرة في أجواء مدينة أربيل
روي كين: ميسي يتفوق على مارادونا وبيليه.. لكنه لا يزال خلف كريستيانو رونالدو
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 17 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا؟
الأردن ينفي وجود قواعد أمريكية على أراضيه: لا مبرر للهجمات الإيرانية علينا
بالدموع.. حكم نهائي كأس العالم ينهار بعد اختياره لإدارة موقعة الأرجنتين وإسبانيا
موعد مباراة نهائي كأس العالم بين الارجنتين وإسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة تبادلية محتملة بين الأهلي وزد

الأهلي
الأهلي
محمد بدران

أكد الناقد الرياضي كريم رزق الله أن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، فرض حالة من السرية التامة على تدريبات الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، مشيرًا إلى وجود تحركات داخل النادي لحسم بعض الملفات الخاصة بقائمة اللاعبين.

وقال رزق الله، خلال تصريحات تلفزيونية: "حسين عموتة فرض حالة من السرية التامة، ومفيش صورة طالعة من التدريب في النادي الأهلي".

وأضاف: "في لاعبين استقر الجهاز الفني على عدم استمرارهم، زي عمر كمال عبد الواحد وأحمد عيد، والسؤال هنا: الأهلي هيعمل إيه في مركز الظهير الأيمن؟ هل هيكون محمد هاني لوحده؟ بالتأكيد لا".

وتابع: "الحالة الوحيدة اللي ممكن ينتقل فيها كباكا إلى نادي زد، هي موافقة زد على انتقال طارق علاء، لاعب منتخب مصر، إلى الأهلي. دي الحالة الوحيدة اللي الأهلي هيوافق فيها على رحيل كباكا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الناس بكرة هتقول مفيش حاجة، لكن أنا بقول لأ، فيه طرح موجود بالفعل، وكان فيه أحقية شراء بين زد وبيراميدز، ونادي زد فعلها".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، المقرر له يوم 20 أغسطس القادم.

وشهدت التدريبات الأخيرة تركيزًا كبيرًا على الجانب البدني، من خلال برنامج يهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين بأفضل صورة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

كما يواصل الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة تنفيذ تدريبات فنية وتكتيكية، لتطبيق أسلوب اللعب الجديد، إلى جانب عقد جلسات مستمرة مع اللاعبين لشرح التعليمات الفنية والتأكيد على أهمية الالتزام والانضباط خلال فترة الإعداد.

ويخوض الأهلي تدريباته في الوقت الحالي وسط غياب عدد من لاعبي المنتخب الوطني، الذين حصلوا على راحة عقب مشاركتهم مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

الأهلي الانتقالات الصيفية حسين عموتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي

بسبب "الخرافة".. رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم أمام إسبانيا

الارجنتين واسبانيا

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

النادي الاهلي

مفاجآت في قائمة الأهلي.. موقف منصف وسفيان وأكرم توفيق والراحلين

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

مصر للطيران

مريض رحلة مصر للطيران يكشف التفاصيل: الدكتورة أنقذت حياتي وطاقم الطائرة تصرف باحترافية

منصف بقرار

أمير هشام يكشف تكلفة صفقة انتقال منصف بقرار إلى الأهلي

الزمالك

أمير هشام: حالة اندهاش كبيرة لدى جمهور الزمالك من الأسماء المرشحة لتدريب الفريق

ترشيحاتنا

الشرطة البريطانية

طهران تخترق لندن.. الشرطة البريطانية توجه اتهامات لرجل بالتجسس لصالح إيران

مضيق هرمز

ناقلة نفط تتعرض لضربة غامضة قبالة عُمان.. وبريطانيا تعلن حالة استنفار

مضيق هرمز

شلل في مضيق هرمز.. ارتباك التجارة العالمية بعد التصعيد الإيراني والحصار الأمريكي

بالصور

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد