ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة تبادلية محتملة بين الأهلي وزد

أكد الناقد الرياضي كريم رزق الله أن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، فرض حالة من السرية التامة على تدريبات الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، مشيرًا إلى وجود تحركات داخل النادي لحسم بعض الملفات الخاصة بقائمة اللاعبين.

وقال رزق الله، خلال تصريحات تلفزيونية: "حسين عموتة فرض حالة من السرية التامة، ومفيش صورة طالعة من التدريب في النادي الأهلي".

وأضاف: "في لاعبين استقر الجهاز الفني على عدم استمرارهم، زي عمر كمال عبد الواحد وأحمد عيد، والسؤال هنا: الأهلي هيعمل إيه في مركز الظهير الأيمن؟ هل هيكون محمد هاني لوحده؟ بالتأكيد لا".

وتابع: "الحالة الوحيدة اللي ممكن ينتقل فيها كباكا إلى نادي زد، هي موافقة زد على انتقال طارق علاء، لاعب منتخب مصر، إلى الأهلي. دي الحالة الوحيدة اللي الأهلي هيوافق فيها على رحيل كباكا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الناس بكرة هتقول مفيش حاجة، لكن أنا بقول لأ، فيه طرح موجود بالفعل، وكان فيه أحقية شراء بين زد وبيراميدز، ونادي زد فعلها".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، المقرر له يوم 20 أغسطس القادم.

وشهدت التدريبات الأخيرة تركيزًا كبيرًا على الجانب البدني، من خلال برنامج يهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين بأفضل صورة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

كما يواصل الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة تنفيذ تدريبات فنية وتكتيكية، لتطبيق أسلوب اللعب الجديد، إلى جانب عقد جلسات مستمرة مع اللاعبين لشرح التعليمات الفنية والتأكيد على أهمية الالتزام والانضباط خلال فترة الإعداد.

ويخوض الأهلي تدريباته في الوقت الحالي وسط غياب عدد من لاعبي المنتخب الوطني، الذين حصلوا على راحة عقب مشاركتهم مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.