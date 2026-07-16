في عيد الأنبا بيشوي والأنبا كاراس.. الأنبا مكاري يدشن أواني المذبح ويرسم شمامسة جدد

صلى نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية، عشية عيد نياحة القديسين الأنبا بيشوي والأنبا كاراس" في كنيسة السيدة العذراء بالوجوه في شبرا.

وعقب صلوات العشية، افتتح نيافته قاعة القديس الأنبا بيشوي وقاعة القديس الأنبا كاراس للمناسبات الملحقتين بمبنى الخدمات التابع لكنيسة القديس القوي الأنبا موسى الملحقة بكنيسة السيدة العذراء.

كما صلى نيافة الأنبا مكاري قداس العيد في كنيسة القديس الأنبا كاراس الملحقة بكنيسة السيدة العذراء في مسرة بشبرا، وخلال القداس دشّن عددًا من أواني المذبح، وصلى صلوات رسامة عدد من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس.