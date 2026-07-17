إيران.. انفجارات تهز ساحل جزيرة قشم وأنباء عن استهداف مطار إبرانشهر

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، بسماع دوي أربعة انفجارات على ساحل جزيرة قشم، فيما أشارت تقارير أولية إلى إصابة مطار إبرانشهر بقذيفة.



ولم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن أي بيان رسمي يوضح طبيعة الانفجارات أو حجم الأضرار والخسائر المحتملة، في حين لا تزال المعلومات الواردة أولية وقيد المتابعة.

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم، بتعرض محطة سكة حديد في مدينة بندر عباس للاستهداف، دون صدور أي بيان رسمي حتى الآن بشأن طبيعة الهجوم أو حجم الأضرار والخسائر المحتملة.



وتبقى المعلومات أولية، في انتظار مزيد من التفاصيل أو تأكيدات رسمية.

كما أعلنت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم، بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين في هجوم أمريكي استهدف حيًا سكنيًا بمدينة بندر عباس.

وفي تطور لاحق، أعلن التلفزيون الإيراني ارتفاع حصيلة الهجوم إلى قتيلين و4 مصابين في استهداف أمريكي طال جسري كهورستان وغريوه بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد.



ولا تزال المعلومات أولية ومتباينة، في انتظار صدور بيانات رسمية توضح الحصيلة النهائية وتفاصيل الهجمات.