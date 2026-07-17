الجيش الأمريكي: تحويل مسار ثلاث سفن حاولت اختراق الحصار المفروض على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن عناصر من مشاة البحرية التابعة للفرقة الحادية عشرة صعدوا على متن ناقلة النفط "وين ياو" في خليج عُمان لتفتيشها والتأكد من امتثالها للحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

ووفقا للبيان، فقد تم حتى الآن تحويل مسار ثلاث سفن تجارية حاولت اختراق الحصار، وإيقاف سفينة أخرى لعدم امتثالها للأوامر، وتفتيش سفينة أخرى، وأكد الجيش أن مضيق هرمز والمياه المحيطة به لا تزال مفتوحة للملاحة، باستثناء السفن التي تحاول اختراق الحصار.



كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مضيق هرمز والمناطق المحيطة به تبقى حرة ومفتوحة للملاحة باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار الأمريكي.