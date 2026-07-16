مصطفى بكري: أمن الخليج خط أحمر وأي اضطراب في مضيق هرمز يهدد الاقتصاد العالمي



أكد الإعلامي مصطفى بكري أن التطورات الإقليمية تشير إلى تصاعد حدة التنافس في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن بعض التقديرات ترى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تتجه مجددًا إلى انتهاج سياسة الضغوط المشددة تجاه إيران، في ظل اعتبارات سياسية داخلية ومتغيرات دولية متسارعة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المشهد الراهن لم يعد يقتصر على الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران، بل أصبح مرتبطًا بصراع أوسع حول النفوذ الإقليمي، وتأمين مصادر الطاقة، وحماية الممرات البحرية، إلى جانب ملامح إعادة تشكيل التوازنات السياسية في المنطقة.

وتابع أنه يرفض بشكل كامل لأي تهديد يستهدف دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أن أمن الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عُمان يمثل جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومي العربي، ولا يمكن القبول بالمساس به.

نقل إمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية

وأشار إلى أن أي تعطيل لحركة الملاحة في مضيق هرمز ستكون له تداعيات تتجاوز حدود المنطقة، نظرًا للدور الحيوي الذي يؤديه المضيق في نقل إمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية، وهو ما قد ينعكس بصورة مباشرة على الأسواق والاقتصاد العالمي.