إسبانيا ضد الأرجنتين.. البيت الأبيض يعلن حضور ترامب نهائي كأس العالم

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر نهائي كأس العالم الذي سيجمع بين إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد.

وقالت ليفيت: "نتطلع إلى المباراة النهائية يوم الأحد، وأعلم أن الرئيس يتطلع إلى حضورها. إنها خاتمة مثالية لبطولة أظهرت قدرة أمريكا على استضافة العالم على أكبر مسرح رياضي"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، قد صرح بأن ترامب سيسلم كأس العالم للفائزين في ملعب نيويورك، نيوجيرسي.

وأكد إنفانتينو هذه الخطط مجدداً في مقابلة مع صحيفة "بلو سبورت" السويسرية هذا الأسبوع.

وقال إنفانتينو: “نعم، نأمل أن نقدم الكأس معاً في المباراة النهائية. لطالما كانت هذه هي الخطة، وهكذا جرت العادة - رئيس الدولة المضيفة للنهائي يقدم الكأس مع رئيس الفيفا.”

وكان ترامب حاضرًا بقوة في نهائي كأس العالم للأندية الصيف الماضي على نفس الملعب في إيست روثرفورد، نيو جيرسي، حيث قدم الكأس إلى تشيلسي حامل اللقب، وسط صيحات استهجان عالية من الجماهير.