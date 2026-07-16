أمطار في عز الصيف.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أكدت منار غانم نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العالم يتأثر بالتغيرات المناخية ومصر تتأثر بها وبدأنا نرى أمطار في عز الصيف خلال السنوات الماضية .



وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" بدأنا نرى فرص سقوط امطار في مختلف المحافظات خلال فصل الصيف ".

وتابعت منار غانم :" خلال الفترة المقبلة سوف نعلن عن فرص سقوط امطار في جنوب البلاد ومن الوارد تعرض جنوب البلاد إلى فرص أمطار الأسبوع المقبل ".

وأكملت منار غانم :" هناك نسب رطوبة مرتفعة للغاية ومنذ بداية فصل الصيف حتى الآن لم نشهد موجات حارة شديدة لكن نسجل نسب رطوبة مرتفعة تزيد من الإحساس بالحرارة ".

ولفتت منار غانم :" على المواطن متابعة النشرات الجوية بشكل يومي في ظل التغيرات المناخية التي نتعرض لها"، مضيفة:" الأسبوع المقبل سوف نشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة وتصل درجة الحرارة على القاهرة لـ 37 درجة مئوية ".

