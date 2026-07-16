قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهداء ومصابون .. غارات إسرائيلية مُتواصلة على قطاع غزة | صور
الكويت: التمادي الإيراني في النهج العدواني ضد بلادنا ودول مجلس التعاون يقوض أمن المنطقة
قادمة من إيران.. الكويت تعلن التصدي لهجمات طائرات مسيّرة
بأشد العبارات.. الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن
إجابات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 ..معلم يحسم الجدل
شقيقه طالبة ثانوية عامة تستقبلها بالورود عقب الامتحانات في الإسكندرية
نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك
اليابان واليونان تؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز التنسيق بشأن إيران
مدبولي: إجراءات جديدة لحماية العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والعاملين بالخارج
مدبولي: العلمين الجديدة تشهد نقلة في تشغيل المشروعات و جذب السائحين
وفد طبي يمني يشيد بمستوى الخدمات التخصصية وزراعة النخاع في مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر
ورود وشوكولاتة ورذاذ الفوم.. فرحة عارمة لطلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إنجاز دولي.. مصر ضمن 10 دول فقط عالميًا قدمت 4 تقارير طوعية لرصد التقدم

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وذلك خلال مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) لعام 2026 المنعقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور السفير إيهاب عوض مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

مع إطلاق النسخة الرابعة من التقرير، تُصبح جمهورية مصر العربية واحدة من بين 10 دول فقط على مستوى العالم التي قدمت 4 تقارير طوعية في الأعوام (2016، 2018، 2021، و2026). وهو ما يعزز الجهود الوطنية الرامية لتنفيذ الأجندة الأممية، ويعكس التزام الدولة المستمر بالشفافية ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تماشيًا مع أولوياتها الوطنية، بالرغم من التحديات والأزمات المتتالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور أحمد رستم أن هذا التقرير يعد بمثابة تأكيدًا جادًا على مواصلة المسار الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المستمرة منذ جائحة كورونا.

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عملية إعداد التقرير اتسمت بنهج تشاركي دمج مختلف الجهات الوطنية والوزارات، ووكالات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، والبرلمان، والشباب، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الأوساط الأكاديمية. وأوضح أن المشاورات الموسعة قد أسهمت في صياغة تقرير واقعي يدعم اتخاذ القرارات والسياسات القائمة على الأدلة، موجهًا الشكر لفريق عمل الوزارة والـ UNDP على التنسيق المثمر لإنجاز التقرير.

وأشار الدكتور رستم إلى أن التقرير يتناول محاور رئيسة تشمل: منهجية الإعداد، مسار التنمية في ظل الأزمات المتعددة، استعراض أبرز الممارسات والسياسات الداعمة، تحليل التقدم المحرز، فضلًا عن استشراف المسار المستقبلي وأولويات الدولة.

وتابع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التقرير يعتمد في تقييمه على إطارٍ تحليليٍ يقوم على أربع مجموعات موضوعية رئيسة هي: التنمية البشرية الشاملة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، البيئة والمناخ، والحوكمة والشراكات؛ مما يتيح تقييمًا متكاملاً لكافة أبعاد التنمية.

كما يحدد التقرير أولويات مصر لتسريع وتيرة إنجاز أهداف 2030، والتي تشمل: تعزيز التحول الهيكلي، زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، الاستثمار في رأس المال البشري، دعم التحول الأخضر وتمويل المناخ، وتوطين التنمية المكانية، إلى جانب تعزيز الحوكمة وتوسيع آليات التمويل المستدام.

الجدير بالذكر، يُعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF) في نيويورك تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، تحت شعار "إجراءات تحويلية وعادلة ومبتكرة ومنسقة من أجل مستقبل مستدام للجميع". وتشهد نسخة عام 2026 تقديم 36 دولة لمراجعاتها الوطنية الطوعية، من بينها: مصر، والجزائر، والبحرين، والبرازيل، وبوركينا فاسو، والمملكة العربية السعودية، والسنغال، وسويسرا.

التنمية المستدامة التخطيط التنمية الاقتصادية الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

شحن عداد الكهرباء

الكهرباء لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع : احذروا فخ كروت الشحن المعدلة

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

جروبات الغش

تداول أسئلة وإجابات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة بتليجرام بعد توزيعها باللجان

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

ترشيحاتنا

ارشيفي

1.96 مليار ​دولار.. أمريكا توافق على بيع أنظمة أسلحة ​فتك دقيقة متطورة للسعودية

حريق

الجزائر: وفاة وإصابة 30 شخصا إثر حريق بمؤسسة الطفولة المسعفة ببلدية المحمدية

ميناء البصرة النفطي

بعد حادثة البصرة.. تعليق ‌عمليات تحميل النفط الخام في جميع الموانئ العراقية

بالصور

مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026

موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

فيديو

البن المغشوش

لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو الممثل الأمريكي.. فيديوهات تثير الجدل

طبيب منتخب السنغال

وثائق رسمية تكشف التخصص الحقيقي لطبيب منتخب السنغال بالمونديال

اسماعيل الفتح

علاقة خاصة بميسي.. سر الجدل حول حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد