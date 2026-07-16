قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

أدانت دولة قطر، بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت.. واعتبرتها "انتهاكا سافرا" لسيادة هذه الدول وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي.
وشددت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية اليوم /الخميس/ على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.