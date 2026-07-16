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التقديم السبت المقبل.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

التقديم السبت المقبل.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
رشا عوني

يهتم طلاب الثانوية العامة بمعرفة شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية، والتي تقبل الطلاب من الجنسين، الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية، وهي مناسبة أيضاً للفتيات وتلقى المعاهد الفنية الصحية الشرطية إقبالاً كبيراً لرغبة الكثير من الطلاب للالتحاق بها ومعرفة موعد التقديم في معهد فني صحي شرطي .

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الفنية الصحية

أعلنت وزارة الداخلية بدء قبول دفعة جديدة من الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للعام الدراسي 2026-2027، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 يوليو 2026.


وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح للحاصلين على شهادة الثانوية العامة (شعبة علمي علوم) أو الثانوية الأزهرية (القسم العلمي)، من الذكور والإناث، وفقًا للشروط المعلنة.

يبدأ اليوم.. سحب كراسات التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية
طلاب المعاهد الشرطية


 

شروط التقديم في المعاهد الصحية الفنية الشرطية 


-الحصول على الثانوية العامة (علمي علوم أو علمي رياضة) أو الثانوية الأزهرية (علمي).
-ألا يقل المجموع عن 60%.
-ألا تقل نسبة اللغة الإنجليزية عن 65%.
-ألا يقل السن عن 18 عامًا ولا يزيد على 25 عامًا في أول أكتوبر 2026.
 

الشعب المتاحة في المعاهد الفنية الصحية


الطوارئ والتمريض العام: للحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم أو الثانوية الأزهرية علمي.
 

التسجيل الطبي والإحصاء: للحاصلين على الثانوية العامة علمي رياضة، أو دبلوم المدارس الثانوية التجارية (الشهادات المعادلة) بمجموع لا يقل عن 95%.

اليوم.. سحب كراسات راغبي الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024-2025 ( شروط ومزايا) | مصراوي
المعهد الفني الصحي

موعد التقديم على المعاهد الفنية الصحية الشرطية


سحب كراسات الالتحاق: من 18 يوليو حتى 27 أغسطس 2026، من مستشفيات هيئة الشرطة في مدينة نصر، طنطا، الإسكندرية، وأسيوط.


تقديم الكراسات بعد استيفائها: من 22 يوليو حتى 1 سبتمبر 2026، بمقر المعهد في مستشفى الشرطة بمدينة نصر.
مدة الدراسة


سنتان دراسيتان، يحصل الخريج بعدها على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ودرجة معاون أمن ثالث، مع التدرج في الترقي وفقًا للوائح.

التقديم بدأ.. كل ما تريد معرفته عن المعهد الفني الصحي الشرطي 2022 – الأسبوع
المعهد الفني الصحي الشرطي


مزايا الدراسة في المعاهد الفنية الشرطية


فترة إعداد وتدريب أساسي لمدة 3 أشهر بنظام الإقامة الداخلية، ثم استكمال الدراسة بنظام التردد اليومي.
دراسة المناهج نفسها المقررة بالمعاهد المناظرة التابعة لوزارة التعليم العالي.
مكافأة مالية شهرية طوال فترة الدراسة.
يحصل الخريج على كافة الامتيازات والخدمات المقررة لأفراد هيئة الشرطة وفقًا للقوانين والتعليمات المنظمة.

بدء استقبال طلبات الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية

ومن المقرر أن يتم استقبال طلبات الالتحاق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (شعبة علمي علوم) والثانوية الأزهرية (القسم العلمي)، وفقًا للشروط والضوابط المقررة، على أن يخضع المتقدمون للاختبارات الطبية والبدنية والنفسية المقررة واجتيازها بنجاح.

وأكدت الوزارة أن تفاصيل شروط القبول والأوراق المطلوبة ومواعيد وإجراءات التقديم سيتم الإعلان عنها من خلال الجهات المختصة، داعية الراغبين في الالتحاق إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة في هذا الشأن.

وتبدأ إجراءات سحب ملفات التقديم وتلقي الطلبات اعتبارًا من السبت 18 يوليو 2026 بمقار المعاهد الفنية الصحية الشرطية المخصصة لذلك.

شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية موعد التقديم في معهد فني صحي شرطي شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الشرطية نتيجة الثانوية العامة وزارة الداخلية

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التقديم السبت المقبل.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية

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