رئيس حزب الوعي يؤكد عمق العلاقات المصرية اليمنية خلال استقباله المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان

أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمتد جذورها إلى مئات السنين، وتقوم على روابط حضارية وثقافية وإنسانية راسخة، بما يعكس وحدة المصير والمصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقباله الدكتور منير السقاف، المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور رامي زهدي، نائب رئيس حزب الوعي، والدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالحزب.

وأوضح رئيس حزب الوعي أن مصر تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وأنها كانت ولا تزال داعمة للشعب اليمني ووحدة الدولة اليمنية، مؤكدًا أن تعزيز التعاون بين المؤسسات الفكرية والحقوقية العربية يمثل أحد المسارات المهمة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، دعم قيم الحوار والتسامح، وبناء مجتمعات أكثر استقرارًا وعدالة.

وأشار إلى أن حزب الوعي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان من خلال برامجه التدريبية وأنشطته المختلفة، انطلاقًا من إيمانه بأهمية بناء كوادر شبابية تمتلك المعرفة القانونية والحقوقية، وقادرة على المشاركة بفاعلية في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي العام.

من جانبه، أعرب الدكتور منير السقاف، المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان، عن بالغ تقديره لحزب الوعي على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور المصري المحوري في دعم الأمن والاستقرار على المستويين العربي والإقليمي، وبالجهود المصرية في تعزيز الحوار وترسيخ قيم حقوق الإنسان.

وأكد السقاف أن العلاقات المصرية اليمنية تمثل نموذجًا تاريخيًا للأخوة العربية، وأن التعاون بين المؤسسات الحقوقية العربية أصبح ضرورة لتبادل الخبرات، وتعزيز القدرات المؤسسية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، بما يسهم في خدمة الإنسان العربي ودعم جهود التنمية والاستقرار.