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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"حزب الوعي" يُشكّل غرفة عمليات مركزية لمتابعة ورصد امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
محمد الشعرواي

في إطار اهتمامه بالقضايا الوطنية ذات الأولوية، وانطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية، أعلن "حزب الوعي" تشكيل غرفة عمليات مركزية لرصد ومتابعة امتحانات الثانوية العامة 2026، برئاسة رندا حلاوه، مساعد رئيس الحزب لشؤون التعليم ما قبل الجامعي، وعضوية نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التعليم والإدارة والإعلام، إلى جانب شبكة من المتابعين بالمحافظات.

وأكد الحزب أن ملف الثانوية العامة يمثل أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيراً في المجتمع المصري، لما يرتبط به من مستقبل مئات الآلاف من الطلاب، وارتباطه المباشر بكل أسرة مصرية، الأمر الذي يستوجب المتابعة الموضوعية ورصد الواقع الميداني وتقديم الملاحظات والتوصيات بما يسهم في دعم جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية.

تقرير الرصد الأول بشأن امتحانات الثانوية

وفي هذا الإطار، أصدرت غرفة العمليات تقريرها الأول بشأن سير امتحانات اليوم الأول للمواد المضافة للمجموع، وجاء فيه ما يلي:

- تابعت غرفة العمليات باهتمام بالغ سير الامتحانات من خلال فرق الرصد والمتابعة المنتشرة بعدد من المحافظات.

- رصدت الغرفة تفادي العديد من الملاحظات التي ظهرت خلال اليومين السابقين، خاصة فيما يتعلق بتخفيف الزحام أمام اللجان وتحسين إجراءات التفتيش، وذلك بعد صدور تعليمات وزارة التربية والتعليم ببدء دخول الطلاب إلى اللجان اعتباراً من الساعة الثامنة والربع صباحاً.

- كما سجلت الغرفة بعض الملاحظات المحدودة في عدد قليل من اللجان، تمثلت في تأخر إجراءات التفتيش وتأخر توزيع أوراق الأسئلة والإجابة.

- لاحظت الغرفة استمرار التجمعات الكبيرة لأولياء الأمور أمام مقار اللجان، بما يعكس حجم الاهتمام الشعبي بامتحانات الثانوية العامة.

- رصدت كذلك تداول صور من الامتحان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد نحو نصف ساعة من بدء الامتحان، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم فتح تحقيق في الواقعة.

- وبشأن امتحان اللغة العربية، أشارت أغلب آراء الطلاب إلى أن الامتحان تضمن بعض الأجزاء التي اتسمت بدرجة من الصعوبة، إلى جانب طول الأسئلة مقارنة بالوقت المخصص للإجابة، فيما اتفق قطاع كبير من الطلاب على أن أسئلة النحو كانت الأكثر صعوبة.

وأكدت غرفة العمليات بحزب الوعي أنها ستواصل أعمال الرصد والمتابعة بصورة يومية طوال فترة الامتحانات، مع إصدار تقارير دورية تتضمن قراءة موضوعية للمشهد، وأبرز الإيجابيات والملاحظات، بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصلحة الطلاب وأولياء الأمور.

واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أن التقرير الرصدي التالي سيصدر عقب امتحانات يوم الخميس المقبل، متضمناً متابعة مستمرة لمجريات امتحانات الثانوية العامة 2026.

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