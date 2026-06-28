انهيار وبكاء طلاب الثانوية العامة بالغربية بسبب صعوبة اللغة العربية

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بالغربية اليوم خروج الآلاف من الطلاب والطالبات الثانوية العامة في أجواء حزينة بسبب صعوبة أسئلة امتحان مادة اللغة العربية الأمر الذي دفع أولياء الأمور إلي احتضنهم واحتواءهم وسط لحظات من البكاء والانهيار على مستوي قري ومراكز المحافظة.

صدمة بسبب مادة اللغة العربية

وكانت محافظة الغربية شهدت انتظام لجان ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي " 2025- 2026" فى مادة اللغة العربية للنظامين الجديد والقديم ، وتستمر الامتحانات حتى الخميس ١٦ يوليو القادم داخل ١١٥ لجنة مجهزة وموزعه على الإدارات التعليمية العشر، لامتحان ٥١٧٠٢ طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

غرفة عمليات التعليم



وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد أكد أن المديرية تتابع على مدار الساعة كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالامتحانات، من خلال التنسيق المستمر مع الإدارات التعليمية ومراجعة جاهزية اللجان الإمتحانية، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ورفع كفاءة أعمال النظافة والصيانة بمقار اللجان بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان الامتحانية .

تيسير العملية الامتحانية



وأشار إلى أنه تم تجهيز غرف العمليات الرئيسية والفرعية، ومتابعة جاهزية الكنترولات ومراكز توزيع الأسئلة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تتيح للطلاب أداء الإمتحانات في أجواء من الهدوء والاستقرار.

منع الإشغالات أمام لجان امتحانات



جدير بالذكر أن اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، قد وجه برفع جميع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان، وعدم السماح باستخدام مكبرات الصوت أو تواجد السيارات والتجمعات أمام مقار الامتحانات، كما وجه بإقامة مظلات أمام بوابات اللجان للتيسير على الطلاب وأفراد الأمن في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

ولفت أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تعملان بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء وشركات المرافق على مدار الساعة، مع الإخطار الفوري بأي ملاحظات أو أحداث طارئة لضمان انتظام سير الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق الذي يحقق مصلحة الطلاب وأسرهم.