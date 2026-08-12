12 عاماً من مساندة الفئات الأولى بالرعاية.. رئيس الوزراء يشهد احتفاء "تحيا مصر" بمسيرة التنمية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعالية "صندوق تحيا مصر" بمناسبة مرور 12 عاما على تأسيسه بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة العلمين الجديدة بحضور وزيرة التضامن وعدد من الوزراء.

الاحتفالية احتفاء بمسيرة صندوق تحيا مصر

وتأتي الاحتفالية احتفاء بمسيرة صندوق تحيا مصر، وما قدمه على مدار 12 عامًا من مبادرات ومشروعات أسهمت في دعم الفئات الأولى بالرعاية والمساهمة في جهود التنمية وتحسين جودة الحياة، بما رسخ دوره كأحد الكيانات الوطنية الفاعلة في العمل المجتمعي.

ويعكس اختيار مركز المؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة العلمين الجديدة لاستضافة هذه المناسبة ما تتمتع به المدينة من مقومات وبنية أساسية متطورة ومنشآت مؤهلة لاستقبال الفعاليات الكبرى، بما يعزز مكانتها كوجهة متكاملة لاستضافة الأحداث والمؤتمرات والاحتفالات ذات الطابع الوطني والدولي.