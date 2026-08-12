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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
أسماء عبد الحفيظ

قد يفاجأ البعض بظهور الصراصير في المنزل رغم تنظيف الأرضيات والأسطح يوميًا والتخلص من القمامة باستمرار، ما يثير التساؤل حول سبب دخولها من الأساس. 

والحقيقة أن وجود الصراصير لا يعني بالضرورة أن المنزل غير نظيف، فقد تدخل من أماكن صغيرة أو تنتقل عبر مواسير الصرف والفتحات والشقوق، كما قد تجد مصادر للمياه والطعام حتى في المنازل شديدة النظافة.

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ 

وخلال فصل الصيف تحديدًا، قد يلاحظ البعض زيادة ظهور الصراصير بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتوافر مصادر المياه والرطوبة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. فتحات الصرف الصحي قد تكون طريقًا للصراصير

من الأسباب التي قد لا تخطر على بال كثيرين أن الصراصير يمكن أن تدخل المنزل من خلال أنظمة الصرف والفتحات الموجودة حول المواسير، خاصة إذا كانت هناك فتحات غير محكمة أو مشكلة في أغطية المصارف.

لذلك قد يظهر الصرصور فجأة في المطبخ أو الحمام دون وجود أي مصدر واضح له داخل المنزل.

ومن المهم التأكد من سلامة أغطية المصارف وإغلاق الفتحات الموجودة حول مواسير المياه والصرف.

2. الشقوق الصغيرة أسفل الأبواب والنوافذ

الصراصير لا تحتاج إلى مساحة كبيرة حتى تتمكن من الدخول، ولذلك يمكن أن تكون الشقوق الموجودة في الجدران أو حول النوافذ والأبواب بمثابة ممر لها.

وقد تدخل من الفتحات الموجودة حول مواسير التكييف أو أسلاك الكهرباء أو المناطق التي لا تظهر بسهولة أثناء التنظيف اليومي.

ولهذا فإن سد الشقوق والفتحات من الوسائل المهمة للحد من دخول الحشرات إلى المنزل.

3. الكراتين والأكياس قد تنقل الصراصير إلى المنزل

يمكن أن تصل الصراصير أو بيضها إلى المنزل دون أن يلاحظ الشخص ذلك، خاصة مع صناديق الكرتون وعبوات التخزين وأكياس المشتريات.

وتوفر الكراتين أماكن مناسبة للاختباء، لذلك يفضل عدم تخزينها لفترات طويلة داخل المنزل، خصوصًا في الأماكن المظلمة والرطبة.

كما يجب فحص المشتريات والعبوات التي تدخل المنزل، خاصة إذا كانت قادمة من أماكن تخزين أو نقل مزدحمة.

4. تسريب المياه والرطوبة

حتى المنزل النظيف قد يحتوي على مصدر مياه يجذب الصراصير، مثل تسريب بسيط أسفل الحوض أو خلف الغسالة أو الثلاجة أو بالقرب من مواسير المياه.

وتحتاج الصراصير إلى المياه للبقاء، لذلك قد يكون التخلص من مصدر الرطوبة أكثر أهمية من تنظيف المكان مرات إضافية.

يجب فحص أسفل الأحواض والزوايا والمناطق القريبة من المواسير وإصلاح أي تسريب في أسرع وقت.

5. بقايا الطعام في أماكن لا ننتبه إليها

لا تحتاج الصراصير إلى كمية كبيرة من الطعام حتى تجد مصدرًا للتغذية.

وقد تجذبها فتات صغيرة أسفل الأجهزة، أو بقايا الطعام داخل فتحات الأجهزة، أو الدهون المتراكمة خلف البوتاجاز، أو بقايا الطعام في سلة القمامة.

ولهذا، فإن تنظيف الأماكن المخفية أسفل الأجهزة وحولها قد يكون مهمًا مثل تنظيف الأسطح الظاهرة.

6. الجيران أو المبنى قد يكون مصدر المشكلة

في بعض العمارات، قد تنتقل الصراصير بين الشقق من خلال فتحات المواسير والصرف والجدران، ولذلك قد تظهر في شقة نظيفة رغم عدم وجود سبب واضح داخلها.

وفي هذه الحالة، قد لا يكون التنظيف وحده كافيًا، خصوصًا إذا كان مصدر الإصابة موجودًا في منطقة مشتركة بالمبنى.

لماذا تظهر الصراصير أكثر في الصيف؟

ارتفاع درجات الحرارة قد يزيد نشاط بعض أنواع الصراصير، كما أن البحث عن الماء والطعام يجعلها تتحرك لمسافات أكبر.

ولهذا قد يلاحظ أصحاب المنازل ظهورها بشكل أكبر خلال الأشهر الحارة، حتى مع استمرار الاهتمام بالنظافة.

كيف تمنع الصراصير من دخول المنزل؟

يمكن تقليل احتمالية ظهور الصراصير من خلال مجموعة من الخطوات:

  • سد الشقوق والفتحات حول الأبواب والنوافذ والمواسير.
  • إصلاح أي تسريب للمياه.
  • تنظيف أسفل الأجهزة وفي الأماكن التي يصعب الوصول إليها.
  • عدم ترك الطعام مكشوفًا.
  • التخلص من القمامة بانتظام.
  • تجنب تخزين الكراتين لفترات طويلة.
  • الحفاظ على جفاف المطبخ والحمام قدر الإمكان.
  • التأكد من سلامة أغطية فتحات الصرف.

وإذا ظهرت الصراصير بشكل متكرر أو بأعداد كبيرة، فقد يكون من الأفضل الاستعانة بشركة متخصصة في مكافحة الآفات بدلًا من الاعتماد على حلول عشوائية، مع اتباع تعليمات السلامة عند استخدام أي مبيد داخل المنزل.

الصراصير البيت نظافة البيت لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت

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