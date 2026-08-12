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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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عيار 21 بالمصنعية بعد الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 بالصاغة

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 في الصاغة  عند الارتفاع الأخير، بعدما صعد سعر الذهب عيار 21 بقيمة 5 جنيهات للجرام، بينما استقر سعر المعدن الأصفر عالميًا خلال التعاملات.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، وفقًا لشعبة الذهب، دون احتساب قيمة المصنعية والضريبة:

سعر الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 نحو 7194 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 عند 6295 جنيهًا للجرام.

وعند حساب سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية، تضاف قيمة تتراوح عادة بين 100 و200 جنيه إلى السعر الأصلي للجرام، وفقًا لنوع المشغولات وتصميمها والمصنعية التي يحددها التاجر.

وبذلك يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية تقريبًا بين 6395 و6495 جنيهًا، قبل احتساب أي رسوم أو ضرائب إضافية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 نحو 5395 جنيهًا للجرام.

بكم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 نحو 50360 جنيهًا، ويبلغ وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

سعر الذهب في الكويت

ويختلف السعر النهائي عند الشراء من محل الصاغة بحسب المصنعية والرسوم المضافة، كما قد تختلف قيمة المصنعية من مشغولة إلى أخرى.

سعر الذهب عالميًا اليوم

وعلى المستوى العالمي، سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية نحو 4389 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بحسب بيانات رويترز.

ويترقب المستثمرون تحركات أسعار الذهب عالميًا في ظل متابعة الأسواق للبيانات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات السياسة النقدية، والتي تعد من أبرز العوامل المؤثرة في حركة المعدن الأصفر عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتأتي أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 في السوق المحلية عند المستويات التالية:

  • عيار 24: 7194 جنيهًا للجرام.
  • عيار 21: 6295 جنيهًا للجرام.
  • عيار 18: 5395 جنيهًا للجرام.
  • الجنيه الذهب: 50360 جنيهًا.
  • الذهب عالميًا: 4389 دولارًا للأوقية.

وتظل أسعار الذهب المحلية قابلة للتغير على مدار اليوم وفقًا لحركة السعر العالمي وسعر صرف الدولار وعوامل العرض والطلب داخل السوق المصرية.

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