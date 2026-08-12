أشرف حكيمي يستعد للسوبر الأوروبي بتدريبات ملاكمة شاقة

ظهر المغربي أشرف حكيمى نجم باريس سان جيرمان ، فى تدريبات عنيفة للوصول إلى الجاهزية البدنية الفائقة استعداداً لمباراة السوبر الأوروبى أمام استون فيلا، والتى تقام مساء اليوم الأربعاء .

ودخل أشرف حكيمى ، فى تدريبات الملاكمة وسدد لكمات قوية لمنافسه ، فى ظل رشاقة فائقة فى الحركة واللدغات الخاطفة.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية مساء اليوم، الأربعاء، إلى ملعب «ريد بول أرينا» في مدينة سالزبورج النمساوية، لمتابعة القمة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2026.

ويدخل باريس سان جيرمان المواجهة بعد ما توّج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، ليحجز مقعده في كأس السوبر الأوروبي للمنافسة على لقب جديد يضاف إلى خزائنه مع بداية الموسم.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط طموحات كبيرة من الفريقين.

يأمل باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي في مواصلة سلسلة نجاحاته، بينما يسعى أستون فيلا إلى تفجير مفاجأة وانتزاع اللقب من منافسه الفرنسي.

في المقابل، يخوض أستون فيلا اللقاء بصفته بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، بحثًا عن كتابة صفحة جديدة في تاريخه الأوروبي وتحقيق أول تتويج له بكأس السوبر، في مواجهة من العيار الثقيل أمام بطل أوروبا.