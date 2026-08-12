ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني ، ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية، ومدارس وزارة التربية والتعليم

الصفوف الدراسية التي لا يجوز التحويل منها وإليها



شددت وزارة التربية والتعليم على عدم جواز التحويل للمرحلة الثانوية (التعليم العام) بجميع صفوفها نظراً للتباين الكبير في المواد العلمية والعربية، وطبيعة الدراسة بالمرحلة الثانوية وخضوع الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام بوزارة التربية والتعليم لقواعد قبول خاصة تخالف القواعد المعمول بها بالأزهر الشريف، مما يترتب عليه إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة.

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عدم جواز التحويل بين الطرفين للأطفال الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

الصفوف الدراسية التي يجوز التحويل منها وإليها

يقتصر التحويل بين المعاهد الأزهرية، ومدارس التربية والتعليم على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي من الطلاب المنقولين للصف الثاني الابتدائي حتى الطلاب المنقولين إلى الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2026/2027م وفقاً للضوابط والقواعد المقررة لدى كل من الطرفين.





يجوز للحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2025/2026م من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الالتحاق بالمرحلة الثانوية الأزهرية وفي ضوء القواعد والضوابط المنظمة الواردة بقرار المجلس الأعلى للأزهر رقم 81 لسنة 2022 (البرنامج التأهيلي).





يجوز للحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية عام 2025/2026م، أو المقيدون المنتظمون بالمرحلة الثانوية الأزهرية (الصفوف الثلاثة) الالتحاق بالمدارس التالية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على النحو التالي:-

(التعليم الدولي – التعليم الفني – التعليم التكنولوجي – المدرسة النووية بالضبعة) وذلك بذات الضوابط المنظمة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة في هذه المدارس بعد تقديم ما يفيد وجود أماكن لهم، واعتماد ذلك من الإدارة التعليمية التابعة لها على أن تلتزم هذه المدارس المحول إليها الطلاب بتسجيلهم في سجلات شئون طلاب المدرسة والإدارة والمديرية.

إجراءات التحويل إلى المعاهد الأزهرية

يتم امتحان طلاب صفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية الراغبين في التحويل إلى الصفوف المناظرة المعاهد الأزهرية في القدر المقرر حفظه من القرآن الكريم شفوياً ، على نحو تحقيق التوازن بينهم وبين أقرانهم بالمعاهد الأزهرية ، شريطة تحقيق نسبة حفظ لا تقل عن خمسة وسبعين في المائة

ويضاف لذلك امتحانهم في اللغة الأجنبية المقررة على طلاب المعاهد النموذجية والخاصة عند الرغبة في التحويل بين هذه النوعية من المعاهد وفي ضوء ما يقرره الأزهر الشريف من ضوابط أخرى في هذا الشأن

وفي كل الأحوال تطبق معايير السن المعمول بها والمعاهد الأزهرية على الطلاب الراغبين في التحويل إليها من وزارة التربية والتعليم.



شرط السن والكثافة

يتم تحويل طلاب صفوف المرحلة الابتدائية من الصف الثاني إلى الصف السادس مع مراعاة تطبيق مناظرة السن مع أصغر سن تم قبوله بالصف المراد التحويل إليه، والمنقولين للصفوف الأول والثاني والثالث من المرحلة الإعدادية المقيدين في العام الدراسي 2026/2027م والمعاهد الأزهرية إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم، حال قبوله بداية المرحلة الابتدائية التي تقدم بها للأزهر الشريف.



التحويل إلى المدارس (الرسمية والمتميزة والخاصة) للغات بالتربية والتعليم

عند الرغبة في التحويل من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم (المدارس الرسمية للغات – المدارس الرسمية المتميزة للغات – المدارس الخاصة لغات) ، يشترط النجاح في اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع بجانب دراستهم لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى، على ألا يقل سنه عن سن أقرانه في ذات الصف المحول إليه بذات المدرسة، ويشترط لقبول التحويل قضاء الطفل عامين بمرحلة رياض الأطفال قبل الالتحاق بالصف الأول الابتدائي.

الكثافة والسن ونموذج التحويل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة الالتزام بشرطي السن والكثافة المنوه إليها، ونموذج طلب التحويل للعام الدراسي 2026/2027م (مرفق).



موعد فتح باب التحويل



يبدأ التحويل اعتباراً من يوم السبت الموافق (1) أغسطس وحتى يوم الاثنين الموافق (31) أغسطس 2026م.

شروط عامة