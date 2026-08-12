القبض على المتهم بالتعدي على شخص ونجله بسلاح أبيض بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الباعة الجائلين لقيامه بالتعدى بالضرب على زوجته وحال معاتبته تعدى عليه ونجله بإستخدام سلاح أبيض بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 / يوليو المنقضى تبلغ لقسم شرطة رأس البر من نجل القائم على النشر ( مصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية ) بتضرره من ( مالك كافتيريا ، عامل بذات الكافتيريا – مقيمان بدائرة مركز شرطة دمياط ) لقيامهما بالتعدى عليه وأسرته بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض" كان بحوزة أحدهما وإحداث إصابته المنوه عنها ، إثر حدوث مشاجرة بينهم لمنع والدته من الوقوف أمام الكافيتريا ملك الأول .. وقد أسفرت التحريات عن عدم تواجد "مالك الكافتيريا" بمحل الواقعة إبان حدوثها .





أمكن ضبط مرتكب الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





