قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
العراق.. اعتقال 4 أشخاص لحيازتهم أكثر من 20 مسيرة ببغداد
بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية
مالاجا الإسباني ينافس الأهلي على خطف محمود صلاح | خاص
حسن الخاتمة.. وفاة مسن ساجدا أثناء الصلاة داخل مسجد في طنطا
شطب 5 أعضاء ولجنة دائمة للرصد.. حزمة قرارات من "الصحفيين" لمواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة
محمود صلاح بين الأهلي ومالاجا.. القرار النهائي بعد اجتماع غزل المحلة
لم يتحمل الصدمة.. وفاة شاب في نفس لحظة رحيل أمه بمستشفى طوارئ المنصورة
رباط صليبي.. فرج عامر يكشف طبيعة الإصابة الصادمة لـ بلعمري
جميع الأنواع مستمرة.. هيئة الدواء تحسم الجدل بشأن وقف استيراد الأنسولين
رسمياً.. إصابة يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي
أصغر مُتحدثة للبيت الأبيض .. كارولين ليفيت تطوي صفحة ترامب في توقيت حسّاس | تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهم بالتعدي على شخص ونجله بسلاح أبيض بدمياط

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الباعة الجائلين لقيامه بالتعدى بالضرب على زوجته وحال معاتبته تعدى عليه ونجله بإستخدام سلاح أبيض بدمياط.

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 / يوليو المنقضى تبلغ لقسم شرطة رأس البر من نجل القائم على النشر ( مصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية ) بتضرره من ( مالك كافتيريا ، عامل بذات الكافتيريا – مقيمان بدائرة مركز شرطة دمياط ) لقيامهما بالتعدى عليه وأسرته بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض" كان بحوزة أحدهما وإحداث إصابته المنوه عنها ، إثر حدوث مشاجرة بينهم لمنع والدته من الوقوف أمام الكافيتريا ملك الأول .. وقد أسفرت التحريات عن عدم تواجد "مالك الكافتيريا" بمحل الواقعة إبان حدوثها .


 

 أمكن ضبط مرتكب الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .


 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الباعة الجائلين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

جزيرة الوراق

مرور مواد أو مستلزمات بناء.. بيان هام بشأن جزيرة الوراق الجديدة

ترشيحاتنا

قداسة البابا تواضروس

«ترى وتشعر وتستر وتحتمل».. البابا تواضروس يستعرض فضائل السيدة العذراء في إرساء «قانون الرحمة»

قداسة البابا تواضروس

في عظته بالمرقسية.. البابا تواضروس يُهنئ بصوم العذراء والناجحين ويحدد 5 صور لـ"قانون الرحمة"

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: صندوق تحيا مصر شريك أساسي في تحقيق التنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية

بالصور

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تستدعي 655 ألف سيارة كامري عالميًا بسبب عطل في شاشة العرض

سيارة كامري
سيارة كامري
سيارة كامري

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد