قبل البيع بالأسواق.. الأمن يداهم مصانع لـ حلوى المولد المغشوشة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط عدد 4 مصانع "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة حلوى المولد كائنين بنطاق محافظات “القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية”.

وعثرت الحملات التفتيشية، بداخلهم على أكثر من 40 طن مستلزمات إنتاج "مجهولة المصدر"، و17 ألف عبوة معبأة "حلوى المولد" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، 25600 عبوة فارغة "أدوات تعبئة"، و28 ماكينة “خط إنتاج”، كمية من مستلزمات تعبئة، تمهيداً لطرح المنتج للبيع بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.