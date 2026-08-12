أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة اليوم، الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 12 أغسطس 2026.



سعر الذهب اليوم

الذهب

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5351 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6240 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7128 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49920 جنيها.

الدولار



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 12 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.35 جنيه

سعر الشراء: 50.22 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.08 جنيه

سعر الشراء: 57.92 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 67.97 جنيه

سعر الشراء: 67.77 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.41 جنيه

سعر الشراء: 13.37 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.71 جنيه

سعر الشراء: 13.67 جنيه.



فيما أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حاليًا ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في الظل وصلت إلى نحو 40 درجة مئوية على القاهرة.

وقالت منار غانم، في تصريحات تلفزيونية، إن الأجواء كانت شديدة الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة التي تراوحت بين 90% و95%، وهو ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن محافظات الصعيد ستشهد ارتفاعًا أكبر في درجات الحرارة، حيث تتراوح العظمى بين 44 و45 درجة مئوية.

بداية الأسبوع المقبل

وأكدت المتنبئ الجوي أن الموجة الحارة من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا مع بداية الأسبوع المقبل، لتسود أجواء صيفية معتدلة نسبيًا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، نهاراً طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

تحذير من الشبورة المائية

ويتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق “من شمال ووسط الصعيد - الصحراء الشرقية” على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.25 متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 40 42 27

العاصمة الجديدة 39 41 26

6 أكتوبر 40 42 26

بنها 39 41 27

دمنهور 39 40 26

وادي النطرون 38 40 26

كفر الشيخ 38 40 25

بلطيم 36 39 24

المنصورة 38 40 26

الزقازيق 39 41 27

شبين الكوم 39 41 26

طنطا 38 40 26

دمياط 33 37 25

بورسعيد 35 38 27

الإسماعيلية 40 42 26

السويس 39 42 26

العريش 37 40 26

رفح 36 39 25

رأس سدر 39 41 26

نخل 38 40 22

كاترين 34 36 20

الطور 40 42 27

طابا 38 40 26

شرم الشيخ 41 43 30

الغردقة 39 41 29

الإسكندرية 33 36 25

العلمين 32 35 24

مطروح 31 35 25

السلوم 34 37 24

سيوة 38 40 24

رأس غارب 39 41 27

سفاجا 40 42 28

مرسى علم 39 41 29

شلاتين 41 43 30

حلايب 36 39 28

أبو رماد 40 42 28

مرسى حميرة 41 42 29

أبرق 41 43 28

جبل علبة 40 42 29

رأس حدربة 36 39 28

الفيوم 40 42 26

بني سويف 40 42 25

المنيا 41 43 24

أسيوط 41 43 26

سوهاج 42 43 27

قنا 43 44 28

الأقصر 43 44 28

أسوان 44 45 30

الوادي الجديد 42 43 25

أبو سمبل 43 44 28