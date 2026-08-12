حـ ريق بجوار وحدة التحفظ على السيارات بمنطقة مرغم بالإسكندرية

اندلع حِـ ريق بجوار وحدة للتحفظ على السيارات بمنطقة مرغم غرب الإسكندرية، اليوم، وسط استنفار أمني وتحرك عاجل لقوات الحماية المدنية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بانـ دلاع النيـ ـران بجوار حضانة للسيارات بمنطقة مرغم، وعلى الفور انتقلت القوات إلى موقع البلاغ، برفقة سيارات الحماية المدنية، التي دفعت بنحو بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحـ ريق.

وبحسب المعاينة الأولية، بدأت النـ ـيران في منطقة مجاورة تحتوي على كميات من الهيش والبوص والقش.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا حول موقع الحـ ريق، بالتزامن مع جهود قوات الحماية المدنية لمنع امتداد النيـ ران إلى المناطق والمنشآت والسيارات المجاورة.

وتجري الجهات المختصة فحص موقع الواقعة للوقوف على أسباب اندلاع النـ ـيران وملابساتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.