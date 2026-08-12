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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وفاة هيروشي أوكودا رئيس تويوتا‏ السابق عن عمر 93 عاما

هيروشي أوكودا
هيروشي أوكودا
كريم عاطف

توفي هيروشي أوكودا، الرئيس السابق لشركة ‏"‏تويوتا‏"‏، عن عمر ناهز 93 عاما، وفقا لما أعلنته شركة صناعة السيارات اليابانية اليوم الأربعاء، منهية بذلك مسيرة أحد أبرز القيادات التي ساهمت في تحويل الشركة إلى قوة عالمية في صناعة السيارات.

وأكدت ‏"‏تويوتا‏"‏ لوكالة ‏"‏فرانس برس‏"‏ نبأ وفاة أوكودا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الوفاة، وذلك بعدما تداولت وسائل إعلام يابانية الخبر في وقت سابق.

وتولى أوكودا قيادة ‏"‏تويوتا‏"‏ عام 1995، في فترة كانت الشركة تواجه خلالها تحديات وضغوط كبيرة، ليصبح أول مسؤول من خارج العائلة المؤسسة يتولى رئاسة الشركة منذ عقود، في خطوة عكست رغبة الإدارة في الاستعانة بقيادة جديدة لدفع الشركة نحو مرحلة مختلفة من النمو.

وخلال فترة رئاسته، تبنى أوكودا استراتيجية ركزت على تطوير منتجات جديدة والتوسع في الأسواق العالمية، وكان من أبرز المشروعات التي حظيت بدعمه طراز RAV4، الذي عزز حضور ‏"‏تويوتا‏"‏ في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب سيارة بريوس الهجينة.

وشكلت «بريوس» واحدة من أبرز خطوات الشركة في مجال تقنيات السيارات الصديقة للبيئة، إذ اعتمدت على منظومة تجمع بين محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي، في وقت لم تكن فيه السيارات الكهربائية والهجينة تحظى بالانتشار والاهتمام الذي تتمتع به اليوم.

كما لعب أوكودا دور بارز في استراتيجية «تويوتا» للتوسع خارج اليابان، من خلال دعم إنشاء مصانع جديدة في الأسواق الخارجية وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة عالميا.

واستمر أوكودا في منصب رئيس مجلس إدارة ‏"‏تويوتا‏"‏ حتى عام 2006، وخلال سنوات قيادته نجحت الشركة في تعزيز مبيعاتها العالمية، قبل أن تتجاوز ‏"‏جنرال موتورز‏"‏ الأميركية لتصبح أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث عدد المركبات المباعة.

وينظر إلى فترة قيادة أوكودا باعتبارها مرحلة مهمة في تاريخ ‏"‏تويوتا‏"‏، خصوصا مع الجمع بين التوسع العالمي والاستثمار المبكر في تقنيات السيارات الهجينة.

هيروشي أوكودا تويوتا شركة صناعة السيارات اليابانية صناعة السيارات أوكودا

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