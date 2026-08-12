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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جنرال موتورز تتراجع عن السيارات الكهربائية وتبيع حصتها في مصنع بطاريات

جنرال موتورز
جنرال موتورز
كريم عاطف

تواصل شركة "جنرال موتورز" إعادة ترتيب استثماراتها في قطاع السيارات الكهربائية، في ظل تباطؤ الطلب على هذه السيارات في السوق الأميركية، وابتعاد معدلات الإقبال عن المستويات التي توقعتها شركات صناعة السيارات خلال السنوات الماضية.

وفي أحدث خطواتها، باعت ‏"‏جنرال موتورز‏"‏ حصتها البالغة نحو 50% في مشروع مصنع لإنتاج البطاريات بولاية إنديانا، والذي تصل قيمة استثماراته إلى نحو 3.5 مليار دولار، إلى شريكتها الكورية ‏"‏سامسونج إس دي آي‏"‏، لتصبح الأخيرة المالك الكامل للمشروع.

وكان من المقرر أن يبدأ المصنع الإنتاج التجاري خلال عام 2027، مع توفير نحو 1,600 فرصة عمل، لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، إلى جانب بطاريات تستخدم في أنظمة تخزين الطاقة.

ومن المنتظر أن يصبح المصنع أول مركز تصنيع مستقل بالكامل لـ‏"‏سامسونج إس دي آي‏"‏ في أميركا الشمالية، في خطوة تعزز وجود الشركة الكورية في سوق البطاريات بالولايات المتحدة.

ويأتي قرار ‏"‏جنرال موتورز‏"‏ في وقت يواجه فيه سوق السيارات الكهربائية الأميركي تحديات متزايدة، خاصة مع تراجع الطلب عن التوقعات وإلغاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدد من الحوافز الفيدرالية المرتبطة بشراء السيارات الكهربائية، ما دفع شركات السيارات إلى مراجعة خططها الاستثمارية والتوسعية.

وكانت ‏"‏جنرال موتورز‏"‏ قد استهدفت الوصول إلى إنتاج مليون سيارة كهربائية سنويا في الولايات المتحدة، إلا أن السيارات الكهربائية تمثل حاليا نحو 5% فقط من إجمالي مبيعات الشركة، بينما تحقق السيارات الهجينة معدلات أداء أفضل، الأمر الذي يدفع الشركة إلى تبني استراتيجية أكثر مرونة في التعامل مع التحول إلى السيارات الكهربائية، دون التخلي عن التقنيات التقليدية والهجينة.

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