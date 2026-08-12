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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر أفاتر 07L الكهربائية في الإمارات

سيارة أفاتر 07L الكهربائية الجديدة
سيارة أفاتر 07L الكهربائية الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة أفاتر عن طرازها الجديد أفاتر 07L الكهربائية، وتنتمي 07L لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب.

سيارة أفاتر 07L الكهربائية الجديدة 

أبعاد أفاتر 07L الكهربائية

تأتى سيارة أفاتر 07L الكهربائية في سوق السيارات بطول 491 مم، وعرض 198 مم، وارتفاع 165 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 299 مم.

سيارة أفاتر 07L الكهربائية الجديدة 

مواصفات أفاتر 07L الكهربائية

زودت سيارة أفاتر 07L الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية منقسمة، وبها مقابض أبواب شبه مخفية وشريط إضاءة خلفي متصل ورفارف خلفية بارزة، كما يمكن تجهيزها بكاميرات بدلًا من المرايات الجانبية، وبها شعار Huawei Qiankun على العمود B.

سيارة أفاتر 07L الكهربائية الجديدة 

بالاضافة إلى ان سيارة أفاتر 07L الكهربائية بها، شاشة رفيعة وطويلة مقاس 35.4 بوصة تمتد بعرض التابلوه وتعرض معلومات القيادة، وبها شاشات خاصة بالكاميرات الجانبية الاختيارية، وبها شاشة وسطية مقاس 15.6 بوصة تعمل بنظام Harmony OS من هواوي، وبها بروجكتور مع شاشة عرض لمشاهدة الأفلام عند تحويل المقصورة إلى وضعية النوم .

سيارة أفاتر 07L الكهربائية الجديدة 

ويوجد بـ أفاتر 07L الكهربائية، محدد وضع القيادة خلف المقود البيضاوي ثلاثي الأضلاع، وبها كونسول وسطي به شاحن لاسلكي للهواتف وحجرة تخزين مخفية، ويحصل مقعد الراكب الأمامي على وضعية انعدام الجاذبية، بينما يمكن تعديل مساند ظهور المقاعد الخلفية كهربائيًا حتى زاوية 130 درجة، وتكسى المقاعد بجلد نابا، فيما يستخدم السقف ألياف دقيقة شبيهة بالسويد، وبها زجاج مزدوج عازل للصوت بسماكة 6 مم، وبها نظام صوتي من هواوي يضم ما يصل إلى 25 مكبر صوت.

محرك أفاتر 07L الكهربائية

سيارة أفاتر 07L الكهربائية الجديدة 

تحصل سيارة أفاتر 07L الكهربائية علي قوتها من محرك كهربائي واحد بقوة 409 أحصنة، وبها بطارية LFP من CATL سعة 89.33 كيلوواط/ساعة، وتتسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة خلال 5.9 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 200 كم/ساعة، بينما يصل مداها إلى 725 كم بالشحنة الواحدة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر أفاتر 07L الكهربائية

سيارة أفاتر 07L الكهربائية الجديدة 

الفئة الأولى من سيارة أفاتر 07L الكهربائية تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 125 ألف درهم إمارتي .

الفئة الثانية من سيارة أفاتر 07L الكهربائية تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 136 ألف درهم إماراتي.

الفئة الثالثة من سيارة أفاتر 07L الكهربائية تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 146 ألف درهم إماراتي .

الفئة الخامسة من سيارة أفاتر 07L الكهربائية تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 152 ألف درهم إماراتي .

أفاتر 07L الكهربائية السيارات الـ SUV الرياضية 07L أبعاد أفاتر 07L الكهربائية مواصفات أفاتر 07L الكهربائية 07L الكهربائية محرك أفاتر 07L الكهربائية سعر أفاتر 07L الكهربائية

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