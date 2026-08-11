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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تشييع جنازة 4 سيدات في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا | صور

تشييع جثامين الضحايا
تشييع جثامين الضحايا
ايمن رياض

وسط حالة من الحزن الشديد شيع اهالي المنيا جثامين 4 سيدات لقوا مصرعهن في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي ، وذلك بعد قرار جهات التحقيق بالتصريح  بدفن جثامين السيدات الاربع.

انتدبت النيابة العامة مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفيات، وجرى فحص الجثامين داخل مشرحة المستشفى .

وأوضح تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة يرجع إلى حدوث نزيف بالمخ، نتيجة اصطدام الرأس بجسم صلب، مع وجود بعض الكسور بالجسم، مشيرًا إلى عدم وجود شبهة جنائية في حالات الوفاة

ونشر " صدى البلد " التفاصيل الكاملة للحادث وقدم بثا مباشرا حول التفاصيل الكاملة ، فقد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق المحافظة، ووجود عدد من الوفيات والمصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع رحمة . م . ح 17 سنة، وسندس . م . ح  18 سنة، ورضوى . ع . ح 40 سنة، وإيمان . ع . ع  21 سنة، وجميعهن مقيمات بقرية نزلة حسين، وجرى إيداع الجثامين بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.


كما أصيب في الحادث 13 شخصا، وهم: بدرية . ت . ف  40 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج - محمد . س . م 11 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى - عرفات . ص . ع  12 سنة، اشتباه كسر بمفصل الفخذ الأيمن - رحمة . س . م  11 سنة، اشتباه كسر بالحوض والكتف الأيسر - أحلام . ع . ح 46 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات - محمد . ر . ح  14 سنة، اشتباه خلع بالكتف الأيمن - عالية . ف . ي  13 سنة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم - أحمد . ف . ع 13 سنة، جرح قطعي بالرأس بطول 5 سم - آية . م 15 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيسر - بسمة . ص . ع 20 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج - يوسف . ف . ع 15 سنة، اشتباه نزيف بالمخ - إيمان . ص . ص 17 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى - ومحمد . ر 20 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج ، ويخضع المصابون للأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، للوقوف على طبيعة إصاباتهم وتحديد التدخل الطبي اللازم لكل حالة.

وكشفت المعاينة الأولية أن السرعة الزائدة تسببت في اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص ووقوع الحادث.

وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

المنيا جنازة جثامين حادث

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